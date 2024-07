Cruz Roja lanza campaña ante déficit de donadores de sangre en el país: solo hay 14 donantes cada mil personas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a los países tener al menos 17 donantes de sangre por cada mil habitantes, sin embargo Chile al día de hoy dista mucho de esta cifra, alcanzando solo 14 donantes por mil habitantes.

Debido a este déficit en el país y en el contexto del Día de la Donación de Sangre que se realiza hoy 12 de julio, esta jornada la Cruz Roja Chilena junto con la Universidad de Chile desde su Casa Central lanzaron una campaña para la promoción de la donación entre los jóvenes y así fomentar esta necesaria acción altruista entre las personas.

“Donar sangre es donar vida”, expresó al respecto la directora de Salud Estudiantil de la Universidad de Chile, Ivonne Ahlers. ”Cualquiera de nosotros puede estar expuesto a necesitar que alguien le done sangre -como por ejemplo, tras un accidente de tránsito- por lo tanto, no es un tema particular de los que están enfermos”.

En Chile, lamentó, antes de la pandemia habíamos alcanzado cifras cercanas al indicador de la OMS. Hoy día sin embargo en pospandemia la cifra de donantes por mil habitantes “ha bajado considerablemente”, llegando a solo 14 cada mil, cuando la recomendación es al menos 17, expresó.

“Donar sangre, vuelvo a decir, es dar vida. Es un acto tremendamente generoso”, expresó. “Cuando uno dona sangre, está donando parte de sus propias células, parte de su organismo, para darle vida a otra persona”.

Rosario Saúl Vázquez. la primera vicepresidenta nacional de la Cruz Roja, también destacó la importancia de este tipo de campañas para llamar a los jóvenes a la donación, y destacó a su vez el avance que ha habido en la materia, ya que antiguamente una donación era destinada a una sola persona, y hoy una unidad de sangre donada puede salvar aún más vidas.

“Hoy día cada persona que es donante va a ser para tres personas que pueden recibirlo”, explicó, esto ya que de una unidad de donación pueden ser donados glóbulos rojos, plasma o plaquetas.

“Entonces, se multiplica la donación de sangre para los pacientes que lo necesiten”, destacó. “Nunca van a dejar de ser necesitado el ‘oro rojo’, como le dice la Cruz Roja, porque es nuestra vida y damos para que siga más la vida”.

Por su parte, el seremi de Salud de la Región Metropolitana, Gonzalo Soto, destacó positivamente la iniciativa, reiterando la importancia de que las personas tomen conciencia de lo relevante de este acto.

“Con esto podemos ayudar a familias, podemos ayudar incluso a nosotros mismos si pasamos por un problema complejo y requerimos también donadores de sangre. Como seremi de Salud de la Región Metropolitana nos sumamos a este llamado a la ciudadanía, a que puedan de alguna manera sumarse. Va a haber distintos puntos para poder recolectar y también puedan conocer cuáles son los requerimientos para donar sangre”.

Revisa los lugares y horarios para donar sangre en el país.