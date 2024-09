Delegado Durán señala que Carabineros “buscó evitar una situación de mayor complejidad” tras suspensión de fonda en Lo Barnechea.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, abordó este sábado la situación ocurrida durante la noche del viernes en la fonda Viva Chile de Lo Barnechea.

Tras completarse el aforo de 3 mil personas que tenía contemplado el municipio, comenzó el cierre de puertas, que fue informado tanto por redes sociales y posteriormente en el escenario principal.

Sin embargo, pasadas las 22.00 horas, un grupo de alrededor de 30 personas comenzó a hacer disturbios en las inmediaciones con el objetivo de ingresar. Por ello, Carabineros interviene y utiliza carros lanza agua y gas lacrimógeno, el que comenzó a proyectarse al interior del recinto, lo que llevó en definitiva a su suspensión.

Al menos 30 personas resultaron intoxicadas y una persona detenida, según detalló posteriormente Carabineros.

Al respecto, el delegado afirmó que el evento “contaba con un aforo establecido de 3.500 personas y adicionalmente se verificaron todas las condiciones de seguridad eléctrica sanitaria. En fin, el conjunto de factores que había que tener a disposición”.

Sobre la actuación de Carabineros, que tuvo que intervenir frente al accionar de la turba con gases lacrimógenos y carros lanza agua mencionó que “no hemos tenido en la región una situación de esta envergadura. De hecho, me atrevería a decir que durante largo tiempo no hemos visto una situación de estas características”.

“El procedimiento de Carabineros es conforme a un protocolo que se establece para estos efectos, sin perjuicio de que vamos a hacer una evaluación posterior, tanto desde el punto de vista de los elementos informados por esta fonda en materia de parrilla programática, en materia de las condiciones para garantizar que el aforo se cumpliera, y, por supuesto, desde el punto de vista del rol de Carabineros, que en nuestra opinión lo que buscó fue evitar una situación de mayor complejidad”, explicó la autoridad.