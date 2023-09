Demócratas afirma estar “disponible” a firmar declaración conjunta por los 50 años del golpe: “Si es capaz de recoger las miradas de los distintos sectores”

Este domingo integrantes de Demócratas, liderados por su presidenta, la senadora Ximena Rincón, se refirieron a la declaración conjunta que el gobierno busca realizar en el marco de los 50 años del Golpe de Estado. Al respecto, los representantes del partido manifestaron estar disponibles al diálogo y mostraron su voluntad a participar en la conmemoración.

Los miembros del partido se reunieron en la Plaza de los Canales, en la comuna de Providencia, con el objetivo de invitar a otros partidos políticos e instituciones a suscribirse a su declaración “Los nunca más para la memoria y el reencuentro”, un documento elaborado por la colectividad que plasma en tres páginas su postura frente a la conmemoración de la fecha histórica.

En la ocasión, Rincón manifestó que Demócratas está dispuesto a dialogar con el gobierno en torno a la convocatoria que hizo el Presidente Gabriel Boric a los partidos para firmar un compromiso por la democracia, en el marco de un acto que recibirá el nombre de “Por la democracia, hoy y siempre”.

“Si esa declaración es capaz de recoger las miradas de los distintos sectores y es capaz de incorporar el compromiso profundo de no quebrantar nunca los Derechos Humanos, con respetarlos profundamente, con no quebrantar el Estado de Derecho, con el respeto a las instituciones, con las garantías mínimas de gobernabilidad, yo creo que es una declaración que es posible concurrir a firmar”, afirmó la senadora.

Eso sí, aseguró que la decisión “va a depender de la voluntad de todos, si algunos quieren llevar la declaración a su terreno va a ser difícil construir, esto es como el tema constitucional”.

Asimismo, el senador y vicepresidente del partido, Matías Walker, coincidió con Rincón señalando que “tenemos la mejor disposición de suscribir un documento que sea elaborado por todos”.

También, el vicepresidente del partido apuntó “aquí no existen las verdades oficiales como lo dijo la senadora Isabel Allende, no existe una historia oficial, y por lo tanto, todos tenemos que construir esa declaración que hable del Nunca Más de las violaciones a los Derechos Humanos, nunca más la violencia física, nunca más la violencia verbal, nunca más atentar contra la autonomía de los otros por poderes del Estado, nunca más la violación sistemática a los Derechos Humanos, reafirmando su valor universal, no solamente en Chile, sino que también en Cuba, en Nicaragua y en El Salvador”.