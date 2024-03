Desde cámaras corporales a vehículos blindados: gobernador Orrego anuncia aprobación de nuevo equipamiento para Gendarmería

A raíz de la crisis de seguridad, este miércoles, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, junto con el ministro de Justicia (s), Jaime Gajardo, anunciaron la aprobación de dos proyectos por más de $2 mil millones destinados a un nuevo equipamiento para Gendarmería.

En cuanto al equipamiento de seguridad eléctrica, se consideran 2 analizadores de sustancias, 310 cámaras corporales, 2 escáner corporales, 2 rayos X de inspección de bultos, 2 rayos X portátiles y 2 videoscopios. Con esto, se suman tres vehículos blindados, más 100 chalecos antibalas y 100 casos balísticos.

Tras el anuncio, el gobernador Orrego sostuvo que “en el combate contra la delincuencia y el crimen organizado siempre nos olvidamos de un actor fundamental, que es el sistema penitenciario chileno y Gendarmería de Chile”.

Bajo ese marco, añadió que “el que controla la cárcel, controla la calle. Si no tenemos a los gendarmes de Chile bien equipados, con la última tecnología, con camiones blindados, que es lo que estamos financiando hoy día, lamentablemente quienes van a controlar la cárcel, como ha ocurrido en otros países, como Haití, como Ecuador, como Brasil, son los delincuentes. Como gobierno de Santiago, no vamos a. no vamos a esperar que nos den las atribuciones. Vamos a actuar y seguimos actuando”.

En tanto, el ministro (s) Gajardo dijo que estos “dos proyectos vamos a poder mejorar las capacidades operativas de Gendarmería de Chile, tanto en el traslado de personas peligrosas, como también en la capacidad para prevenir el ingreso de elementos prohibidos, que son precisamente aquellos a través de los cuales se siguen coordinando las bandas criminales, aquellos a través de los cuales se cometen delitos en el interior de los establecimientos penitenciarios, o se cometen delitos hacia el exterior de los establecimientos penitenciarios, de los cuales son víctimas las personas honradas y honestas que viven en nuestro país”.

“Esta política nos va a permitir tener más seguridad al interior de nuestros establecimientos penitenciarios y mantener el control, que es vital para nuestra sociedad (...) para que no ocurra lo que lamentablemente está ocurriendo en países vecinos, realidades que tenemos acá muy cercanas”, añadió Gajardo.