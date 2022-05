Despliegue de Fuerzas Armadas en Arauco enfrentó “problemas logísticos” al implementarse estado de excepción acotado en Biobío

“Problemas logísticos”, según informó la delegada presidencial regional del Biobío, Daniela Dresdner, motivaron que la provincia de Arauco no contara con personal de las Fuerzas Armadas desplegado en ese territorio durante la mañana de este miércoles, a menos de 24 horas de la entrada en vigencia del Estado de excepción constitucional de Emergencia acotado que decretó el gobierno para la Macrozona Sur.

En la zona, en protesta por detenciones de comuneros mapuche, se registraron cortes de rutas con derribo de árboles y disparos de encapuchados.

Tal es el caso de las rutas P-72S que une Cañete con Arauco y la P40 en la zona costera que une a Lebu con Arauco.

“Estamos resolviendo problemas logísticos, pero esto, es algo que va a ocurrir dentro de las próximas horas. Están preparando todo para salir para hacer los despliegues que se requieren”, afirmó la delegada Dresdner.

Consultada por los inconvenientes para implementar el estado de excepción, la autoridad explicó qué “la base de la Armada es una base que está en Talcahuano y ahí es donde están los implementos necesarios. Por lo tanto, lo que hay que hacer es mover esa base a la provincia de Arauco y eso requiere de varias cosas que son necesarias en la logística, pero esto es algo que se está avanzando y qué va a ocurrir durante este día, probablemente dentro de las próximas horas”.

La Araucanía

En lo que respecta a la Región de La Araucanía el jefe de la Defensa Nacional general Edward Slater, tras visita protocolar al delegado Raúl Allard, señaló que desde la noche de ayer se han estado efectuando patrullajes en la Ruta 5 Sur desde Quepe a Padre Las Casas y Victoria Curacautín en la provincia de Malleco.

La autoridad militar no entregó mayores detalles respecto al personal y el equipamiento con la que se opera en la zona, que durante la vigencia del estado de excepción en la administración de Sebastián Piñera alcanzó a los 2 mil efectivos.

Reacciones por la medida

El presidente de la Multigremial de la Araucanía, Patricio Santibáñez, advirtió que la condición acotada del decreto puede incidir en una menor efectividad en la reducción de hechos de violencia y sostuvo que “las limitaciones que implica este decreto pueden afectar en la efectividad en la reducción de tales hechos”.

“Es importante que el gobierno no solo solo piense en los caminos, en las carreteras sino que en las víctimas que ocurren en toda la región. En campos, en lugares de trabajo y ellos también merecen ser resguardados”, cerró.

En tanto, el vocero de la comunidad de Temucuicui en Ercilla, Mijael Carbone Queipul dijo “repudiar” que el Estado haya invocado “esta nueva militarización en el territorio”.

“Es una situación que se veía venir, porque también entendemos que el gobierno no ha aprendido nada en estos meses de preparación, de instalación. Por qué sabemos que no tienen el interés real de resolver la problemática de fondo. Mientras este interés no esté, estas situaciones se van a seguir dándose en el territorio mapuche”, aseguró.

El dirigente agregó que “hay que entender, que ésta es una situación de fondo, en dónde se habla del territorio, se habla del Pueblo Nación, una nación preexistente. Entonces mientras los poderes económicos están presionando al Estado o al gobierno de turno no va a haber, salida al conflicto”.

Llaitul en Temuco

Por otro lado, medio centenar de comuneros mapuche liderados por Héctor Llaitul, el fundador de la Coordinadora Arauco Malleco, acudieron hasta el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, para visitar a integrantes de sus comunidades que están recluidos por delitos vinculados a la violencia rural, entre ellos Daniel Canío.

“Nosotros como organización hemos llegado de distintos puntos del Wall Mapu, de todos los territorios donde están nuestras comunidades, donde también están nuestras ORT (Órganos de Resistencia Territorial) hemos venido a dar nuestro apoyo a nuestros presos. Nosotros somos una organización política y hemos declarado una organización de los controles territoriales. Desde ahí nosotros vamos dándole apoyo a nuestros peñis” comentó Rafael Pichún vocero de la CAM.