Dictan arresto domiciliario nocturno contra funcionarios de EFE formalizados tras choque de trenes en San Bernardo

Este sábado se realizó la audiencia de formalización de los imputados por el choque de trenes que ocurrió el pasado jueves en la comuna de San Bernardo, donde los acusados quedaron con arresto domiciliario nocturno, además de prohibición de acercamiento a las instalaciones de comando de EFE como medidas cautelares.

Son el maquinista, R.L.S., y el encargado de control, J.M.M., ambos trabajadores de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) quienes son imputados por cuasidelito de homicidio en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.

Durante la audiencia, fue la fiscal Pamela Torres, quien está a cargo de la investigación, quien leyó los antecedentes, entre los que estaban testimonios de las víctimas, transcripción de unos audios enviados a través de WhatsApp por el maquinista del tren de EFE, los partes policiales, informes que entregó la empresa estatal y documentos de la SIAT de Carabineros.

Desde Fiscalía solicitaban las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional, prohibición de acercamiento a instalaciones de comando de EFE y prohibición de comunicación entre los imputados.

Ambas abogados defensores se mostraron contrarias a las medidas solicitadas por el Ministerio Público, presentando sus argumentos para liberar de los cargos a los acusados.

Si bien coincidían en que los imputados no eran responsables del accidente, ya que el error sería de la empresa al no otorgar debidamente los dispositivos de comunicación. La defensa del encargado de control indicó de manera reiterada que no había prueba de que su cliente diera la instrucción.

Dentro de lo mismo, aseguró que si ese fue el caso, el imputado J.M.M. revocó inmediatamente la decisión e intentó de forma reiterada comunicarse con los ocupantes del tren, quienes no dieron respuesta. Mientras que el abogado defensor de R.L.S. aclaró que solicitó el permiso 2 minutos antes del choque, y que realizó una maniobra para salvar la vida de los pasajeros.

Tras ello, el juez de Garantía Cristian Morales, decretó las medidas cautelares solicitadas por Fiscalía, y el plazo de investigación otorgado será de 150 días. Los imputados fueron puestos en libertad de forma inmediata.

Al terminar la audiencia el fiscal Regional Occidente, Marcos Pastén, destacó que “el tribunal da por acreditado que se actuó con negligencia o imprudencia” y que además se dio por “acreditado que ambos imputados en este estado procesal tienen participación en este cuasidelito doble de homicidio y de lesiones”.

Agregando que “no descartamos ninguna hipótesis de investigación”, por lo que el Ministerio Público podría sumar más imputados a la causa.

Los relatos y un mensaje de WhatsApp

Durante la audiencia, Fiscalía presentó el testimonio de ocupantes del tren de prueba, más la transcripción de unos audios enviados a través de WhatsApp por el maquinista del tren de EFE a un contacto llamado “Pancho” una vez que ya estaba internado en la Mutual de Seguridad.

En los relatos, uno de los funcionarios señaló que antes del accidente el tren recorría la “vía 2″ a una velocidad de 130 kilómetros por hora, debido a las pruebas que estaban realizando. Asegurando que él intentó advertir al maquinista pero que este “mantuvo la velocidad”.

Después de unos segundos, en donde se reiteró la advertencia, los ocupantes aclararon que R.L.S. les ordenó que “arranquen”, tras notar que efectivamente el tren de carga venía por la misma vía.

Tras el accidente, el maquinista envió unos audios a través de WhatsApp a un contacto identificado como “Pancho”. En estos apuntó hacia el controlador indicando que “a él se le viene más pesado”, debido a la responsabilidad que tendría J.M.M. en el choque.