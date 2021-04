Diputado Florcita Alarcón explica detención y dice que fue “pajaronería” circular sin documentos

El diputado Florcita Alarcón, detenido la tarde de este jueves en la comuna de Providencia por infringir la normativa sanitaria, se refirió a lo ocurrido en una entrevista emitida por el noticiero central de TVN.

“Yo no sabía que después de venir desde donde me arreglaron el computador no podía pasar a ver a mi hija. Esa fue toda la ‘pajaronería’, dos ‘pajaronerías. Yo no me había dado cuenta, no sabía, que estaban todavía abiertas las revisiones técnicas y no sabía que viniendo de una actividad que tenía que ir con el computador para que me lo arreglaran, no podía pasar a ver a mi hija”, señaló.

El legislador y cantante fue controlado por Carabineros en la calle Seminario, en la comuna de Providencia, reconociendo que no realizaba actividad parlamentaria y sin un permiso de desplazamiento cuando toda la Región Metropolitana permanece bajo cuarentena desde el 27 de marzo.

El coronel Alejandro Arancibia Pacheco, prefecto de la Zona Oriente de Carabineros, explicó que el diputado fue detenido cerca de las 17.30 horas en un control rutinario por infringir el artículo 318 del Código Penal que sanciona a quienes pongan en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad. “No portaba ningún permiso. Él no estaba ejerciendo sus funciones, situación por la cual el personal de Carabineros tuvo que adoptar el procedimiento conforme a lo que dicta la ley”, precisó el oficial.

El vehículo que manejaba el diputado, un automóvil sedan Hyundai Accent, no contaba con la revisión técnica al día, no tenía el permiso de circulación vigente ni seguro obligatorio, por lo que fue retirado de circulación para ir a custodia en un corral municipal.