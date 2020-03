Directora Museo Violeta Parra: “Ya no quedan puertas, vidrios ni nada”

Gran parte del directorio del Museo Violeta Parra se encontraba fuera de Santiago cuando el edificio de Vicuña Mackenna 37 comenzó a arder por segunda vez, tras un ataque ocurrido la noche del viernes. Mientras aún se investiga a los responsables del primer siniestro, el nuevo hecho de violencia golpeó a las autoridades del centro cultural. “Ya no sé qué queda por quemarse. Estamos abrumados, horrorizados”, dijo Carmen Luisa Letelier, presidenta del directorio. “Es realmente inexplicable cómo pueden atentar contra un sitio de cultura, y contra una figura tan popular y transversal como Violeta Parra”, añadió.

El incendio del 8 de febrero arrasó con el auditorio, los tejidos de mimbre y las maderas. Esta vez, las llamas atacaron la parte superior. “El techo resultó muy dañado. Ya no queda nada por quemarse. No hay puertas, vidrios, muebles, nada. La sala, que era una preciosura, se perdió totalmente. No queda nada en el museo”, sostuvo Letelier. La ubicación del centro cultural, en plena zona cero, lo vuelve vulnerable a nuevos siniestros, por lo que el directorio analizará su traslado a otro lugar.

Según el balance efectuado por Carabineros, la jornada del viernes terminó con 16 personas detenidas, de las cuales 5 son menores de edad. Además, 20 efectivos policiales sufrieron lesiones de diversa consideración. “Se materializaron graves alteraciones al control de orden público, donde individuos que ocultaban su rostro provocaron daños a la propiedad pública y privada. Los cuales, además, instalaron barricadas y lanzaron artefactos incendiarios y elementos contundentes contra personal de Carabineros”, informó el teniente Mauricio Romero.

En medio de las manifestaciones, un menor de 16 años se encuentra grave con una fractura craneal. Se investiga el eventual impacto de un objeto contundente. El INDH informó que sería producto de una bomba lacrimógena. Carabineros informó que aún no se tienen antecedentes del caso.