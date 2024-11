“Disculpa por lo que hice”: denunciante relató a funcionaria de Interior que Monsalve habría trasmitido culpa

Catalina Arrey, una amiga de la denunciante de Manuel Monsalve que trabaja en el Ministerio del Interior dio cuenta en su testimonio de una conversación en que la trabajadora hizo ver al exsubsecretario que ella no había consentido mantener relaciones sexuales con el imputado, según dio a conocer este miércoles la Fiscalía Metropolitana Oriente.

En su denuncia ante la PDI el 14 de octubre, la asesora de Monsalve, de 32 años, detalló que le contó lo que había ocurrido al asesor socialista Ricardo Lillo y a Catalina Arrey, una excompañera de la División de Gestión y Modernización de las Policías (Digempol).

Este miércoles, en la discusión en la Corte de Apelaciones de Santiago por la presentación que hizo la defensa para revertir la prisión preventiva de Monsalve, Nicolás Calvo, abogado asesor de la Fiscalía Oriente, indicó que el 24 de septiembre iniciaron los “episodios de develación”.

Calvo relató que la denunciante retornó ese día a sus labores en el gobierno y contó a Rodrigo Candia que “teme haber sido abusada sexualmente”. Habló también con Ricardo Lillo, dando cuenta que la persona responsable sería “un superior jerárquico”.

Se llevan a cabo alegatos de la defensa para revertir la prisión preventiva del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Foto: Javier Salvo / Aton Chile.

Catalina Arrey según el Ministerio Público corroboró en su declaración la herida en la frente, tipo mordisco, que la denunciante ocultó con maquillaje.

“Refrenda las declaraciones de la víctima con respecto a lesiones que no pudieron ser constatadas en el informe sexológico que fue mucho después”, sostuvo Calvo.

El abogado hizo hincapié en la importancia de la declaración de la funcionaria.

“Da cuenta de cómo la víctima en algún momento incluso lo enfrenta al señor Monsalve, con posterioridad al cumpleaños de ella, lo enfrenta y le dice ‘no me acuerdo de lo que pasó, necesito que me ayudes a averiguar quién era el taxista, su placa patente, porque yo no consentí a nada’. Y en ese momento, Catalina Arrey es testigo de cómo la víctima le dice que en este contexto, el señor Monsalve se toma la cara con las manos y le dice ‘disculpa por lo que hice’. Eso es otro factor importante”, planteó Calvo ante el tribunal.