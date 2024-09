Edmundo González califica como “valiente” discurso del Presidente Gabriel Boric ante la ONU

El excandidato presidencial de la oposición venezolana, Edmundo González, se refirió al discurso que dio el Presidente Gabriel Boric ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cual calificó de “valiente”.

Fue el pasado miércoles que el Mandatario chileno reiteró su postura respecto a Venezuela, afirmando que “se llevó adelante un fraude en las elecciones”. “Cuando se comete un fraude es porque no se quiere reconocer la derrota propia. Lo que nosotros no vamos a hacer es reconocer, o dar un título que en la práctica no se tiene”, añadió.

En su discurso el Presidente Boric llamó a una salida pacífica y a “”respetar” la democracia, validando los “resultados reales que indican que hubo una derrota del régimen”. A pesar de ello, el jefe de Estado evitó reconocer el triunfo del opositor Edmundo González.

Este último, comentó las declaraciones del Mandatario a través de su cuenta en X en donde expresó que “saludo el valiente discurso del Presidente Gabriel Boric. Los venezolanos han expresado su voluntad el 28 de junio, por lo que es mi deber defenderla y avanzar hacia una transición en paz”.

Por otra parte, el viceministro para América Latina de Venezuela, Rander Peña, apuntó contra el jefe de Estado chileno acusándolo de “traicionar” al pueblo chileno “presentándote como una opción de izquierda y popular, y terminaste arrastrándote sumisamente hacia la derecha pinochetista”.

El vicecanciller afirmó que “jamás estarás ni cerca de tener la fuerza moral y política que posee la Revolución Bolivariana”. Añadiendo que “eres solo un pestañeo en la historia, un intento de presidente y serás un mal recuerdo para tu pueblo”.