Egresos masivos y reingreso de pacientes fallecidos: Contraloría detecta irregularidades en listas de espera del Sótero del Río

Este viernes la Contraloría General de la República entregó el informe sobre el manejo en las listas de espera del Hospital Sótero del Río, en donde detectó irregularidades entre los sistemas del centro asistencial y el ministerial SIGTE.

Fue el senador Juan Luis Castro, miembro de la comisión de Salud, que solicitó fiscalizaciones en diversos hospitales a nivel nacional, para investigar eventuales irregularidades respecto a los ingresos y egresos de las listas de espera No GES y su coherencia con lo informado en las plataformas que cada uno mantiene para el control de sus registros.

La investigación abarcó desde el 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2024. En ella, la Controlaría detectó que se efectuaron 323.327 egresos masivos y 31.341 reingresos.

Dentro de las irregularidades que se detectaron en el centro asistencial están la discrepancias entre el sistema local y el SIGTE, diferencias entre datos con el Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI) de pacientes egresados y el reingreso a la lista de espera No GES de personas fallecidas. En este último fueron 44 casos que habían muerto antes del 31 de mayo de 2023.

Respecto a las conclusiones, en el documento se asegura que las consideraciones expuestas por el Complejo Asistencial Doctor Sótero Del Río durante el preinforme “resultan insuficientes para levantar o subsanar tales objeciones, por lo que corresponde mantener cada una de ellas”.

Junto con ello, indicaron que tienen 60 días hábiles contado desde la recepción del informe para regularizar las situaciones señaladas.

Sobre el informe realizado por Contraloría, el senador Juan Luis Castro (PS) indicó “la falta de control refleja que en la práctica hay desidia, es decir, lo que se dio en su momento como un hecho aislado, ahora se corrobora que está vivo y coleando, y eso es muy grave”.

“Hoy día un hospital de esa magnitud, que arrastra por meses una situación en sus listas de espera, no puede seguir esperando a que alguien resuelva esto si la autoridad dijo que el Sotero del Río era un hecho puntual, que se habían tomado las medidas, que se había sacado al director, y que esto iba a ser algo totalmente distinto”, afirmó.

Añadiendo que “han pasado los meses, llegó este reporte ahora, y no es así. Entonces, la responsabilidad desde el primer nivel, que es el director de establecimiento para arriba, no se ve, no se adoptan medidas y falta una intervención eficaz porque está la vida de la gente por medio”.

Irregularidades en once hospitales

El informe del Complejo Asistencial Doctor Sótero Del Río se suma a los de los hospitales de Antofagasta, Gustavo Fricke, de Iquique, Regional Dr. Leonardo Guzmán, Dr. Franco Ravera de O’Higgins, de Talca, Dr. Hernán Henríquez Aravena, San Borja Arriarán, Provincia Cordillera y San José, dando un total de once establecimientos en donde se han detectado irregularidades.

Anteriormente, cuando se conocían solo los casos de Antofagasta y Talca, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, aseguró que ”probablemente se van a encontrar nuevas irregularidades”. Añadiendo que “hay una causal estructural de base, que es que la plataforma es muy antigua y que hay mucho procedimiento manual para el registro y el traspaso de los datos desde los hospitales hacia los servicios de salud y servicios de salud a la base de datos central”.

En esa línea, la ministra aclaró que: “Lo que yo no descarto es que siga habiendo problemas de llenado de datos y de inconsistencia de los registros”.