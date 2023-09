El agradecimiento de Boric a funcionarios de La Moneda tras el 11-S: “Fueron días difíciles de mucha tensión”

Este viernes, ad portas de las celebraciones de Fiestas Patrias, el Presidente Gabriel Boric entregó un íntimo y sentido mensaje de agradecimiento a los funcionarios de La Moneda y, particularmente, a los trabajadores y trabajadoras de la Presidencia de la República.

Mientras se desarrollaba una fonda en el Palacio de La Moneda, donde se presentaron agrupaciones folclóricas de baile, el Presidente aprovechó el espacio para agradecer la entrega de los funcionarios de la casa de gobierno, especialmente en “estos días de mucha tensión que fueron difíciles”.

“Quiero agradecer a todos los trabajadores de la Presidencia de la República. Se los he dicho en otras ocasiones, pero no está demás repetirlo: somos pocos a los que nos toca aparecer en las fotos o aparecer en la tele, pero sin su trabajo nosotros no podríamos estar haciendo lo que hacemos. Y que las cosas funcionen como han funcionado, en estos días de mucha tensión que fueron difíciles, que gracias a la pega y el sacrificio silencioso de ustedes”, dijo el Mandatario.

El jefe de Estado, además, recalcó el espíritu de unidad nacional de cara a la celebración de Fiestas Patrias. “Es una virtud que, más con la vida que nos toca en este Palacio, es escasa y difícil de alcanzar, que es la unidad nacional. Y el 18 de septiembre, donde conmemoramos nuestra libertad, logra efectivamente eso, que a lo largo y ancho de todo Chile, todos nos unimos detrás de un mismo espíritu”.

“Los invito también que en ese espíritu reflexionemos también sobre lo que significa esta celebración: estamos celebrando nuestra libertad, la libertad de decidir nosotros nuestro destino y eso también es la democracia, eso es lo que tenemos que cuidar, eso es lo que nos heredaron los padres y madres de la patria”, expresó el Presidente.

El mensaje de Boric se da luego de que a inicios de esta semana, se conmemoraran 50 años del golpe militar encabezado por Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973. El hito significó para el gobierno fuertes tensiones y recriminaciones cruzadas con la oposición, quienes declinaron participar del acto conmemorativo en La Moneda y también de suscribir una declaración conjunta, a la que sí concurrieron con su rúbrica los expresidentes de la República.