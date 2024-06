“El epítome del mal”: Boric aborda la expropiación de Colonia Dignidad

“El epítome del mal”. Así calificó el Presidente Gabriel Boric a Colonia Dignidad esta mañana en una entrevista con CNN Chile Radio.

El 1 de junio, en su Cuenta Pública, el Mandatario anunció la expropiación del asentamiento de colonos alemanes ubicado en Linares, Región del Maule, y que en la dictadura de Augusto Pinochet fue utilizado como centro de detención y torturas.

“Esta semana hemos dado inicio al proceso expropiatorio de parte de los terrenos de la ex Colonia Dignidad, en Villa Baviera”, dijo Boric ese día.

En concreto, el 28 de mayo el ministro de Justicia, Luis Cordero, envió un oficio al ministro de Vivienda, Carlos Montes, en el que instruye ejercer facultades expropiatorias sobre seis inmuebles de Villa Baviera: la casa de Paul Schäfer, el restorán, el edificio de la administración, la bodega de papas, el hospital y la portería. En el oficio, al que tuvo acceso La Tercera, se señala: “Considerando la categoría de monumento histórico precitada, un siguiente paso para el avance de la consagración del asentamiento de Colonia Dignidad como sitio de memoria hace necesario dar inicio al proceso de expropiación”.

Boric reveló que en una reunión de Naciones Unidas sostenida en Nueva York el canciller de Alemania, Olaf Scholz, planteó el tema. “Se constituyó una comisión mixta entre Chile y Alemania en 2018 que hasta ahora no había tenido resultados concretos. Había una sensación de que no se había asumido toda la responsabilidad que correspondía. Y me dijo ‘estoy preocupado por esto, lo invito a que trabajamos para sacarlo adelante’”.

“A partir de las gestiones que ha realizado nuestra embajadora Magdalena Atria y los equipos de Cancillería, logramos sacar adelante esto. Ya está en curso la solicitud de expropiación de una parte de Colonia Dignidad para constituir un lugar de memoria”, agregó.

“Espero, como espero de todo otro país, que colaboren con la justicia chilena. Además, en estos casos yo creo en el principio de justicia universal”, afirmó el Mandatario.

“Es brutal lo que pasó en Colonia Dignidad durante demasiado tiempo, acentuado en la dictadura”, añadió.