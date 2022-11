“El gobierno no va a aceptar condiciones”: Monsalve afirma que no retirarán querellas por Ley de Seguridad del Estado presentadas contra camioneros

“Se interrumpieron las conversaciones”, sostuvo el presidente de la Asociación de Dueños de Camiones de Los Ángeles (Asoducam) y representante de los camioneros del sur, Freddy Martínez, tras una reunión de casi dos horas entre representantes del gremio, donde también estuvieron integrantes de la Confederación de Camioneros Fuerza del Norte, con personeros de gobierno para intentar llegar a acuerdo que permita poner fin al paro de camioneros.

Desde el lunes que diversas rutas del país, especialmente en la zona norte de Chile y en las regiones de O’Higgins y del Maule, han sido bloqueadas parcialmente, y a ratos totalmente, por los transportistas quienes demandan mayor seguridad y una intervención fiscal para reducir los precios de los combustibles. Sin embargo la mesa de diálogo no llegó a buen puerto, según explicó Martínez “el entorpecimiento de esto fue por las querellas” por Ley de Seguridad del Estado que el Ejecutivo presentó contra quienes han bloqueado las rutas.

“Nosotros pusimos una condición, (....) que era que no hubieran querellas involucradas con nuestros dirigentes ni nuestra gente y con el avanzar de la reunión estábamos de acuerdo con ese punto, pero lamentablemente nos ha comunicado el ministro subrogante del Interior que eso no ha sido posible”, manifestó el representante de camioneros del sur.

Horas después la respuesta vino desde el gobierno, desde donde se aseguró que no se retirarán las querellas ya presentadas y que dicho punto no puede ser condicionante para el diálogo. Así lo indicó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, desde el Palacio de La Moneda, quien afirmó tajantemente que el “paro de camioneros hoy no tiene fundamento que lo justifique”.

“El gobierno no va a aceptar condiciones en términos de impedir que el gobierno legítimamente use todas las facultades que el Estado de Derecho le da para garantizar el libre tránsito del país, por lo tanto, no va a mantener un proceso de acuerdo donde esa condición sea puesta en la mesa”, aseguró Monsalve sobre la exigencia del retiro de querellas.

De hecho Monsalve aclaró que han “presentando 31 querellas por Ley de Seguridad del Estado a lo largo de 8 regiones, desde Arica hasta O´Higgins” y que -hasta el momento- existen “12 personas detenidas”. En esa línea, también señaló que “hemos buscado responder a las demandas razonables que están detrás del movimiento, pero llegó el momento de que los dirigentes tomen la decisión de deponer el paro”.

Eso si explicó que “detrás del paro han habido fundamentos que el gobierno ha abordado y ha respondido, tanto en materia de seguridad pública, preocupación que consideramos legítima y como es legítima hemos dado respuesta y hecho planteamientos en materia de seguridad pública, como en materia de alza de combustibles”.

30 bencineras del norte sin abastecimiento

“Mantenemos la voluntad de diálogo, nos gustaría llegar a acuerdo”, afirmó Monsalve, pero reiteró que “la voluntad de diálogo del gobierno es sin condiciones y sin condicionamientos. Es por el bien del país, no es para derrotar a nadie ni es para que nadie coloque condiciones a algo que el país requiere que es un buen acuerdo”.

El subsecretario añadió que las protestas de los transportistas “afectan a las empresas productivas y también a quienes trabajan en esos sectores productivos, en momentos en que el país y el mundo viven situaciones complejas. El paro de camioneros está afectando la actividad económica del país”, remarcó.

Respecto al desabastecimiento producto del bloqueo de las rutas, Monsalve detalló que hay “30 bencineras que no tienen abastecimiento de combustibles en el norte” y que existen “55 estaciones de servicio con problemas de abastecimiento”.

Continuando con el balance del paro, especificó que se registran “58 puntos donde hay presencia de camioneros en ruta (...) hay cerca de 1.700 camiones”.

Además, informó que durante la jornada de este viernes sostendrá una “reunión con Carabineros y la Policía de Investigaciones en La Moneda en un rato más”, para abordar el paro de los transportistas.