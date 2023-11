“El gobierno tiene que hacerse respetar”: las críticas de la oposición luego que Venezuela negara el ingreso de avión con migrantes expulsados de Chile

Esta mañana el Ministerio del Interior dio a conocer que Venezuela negó el ingreso a su territorio a una aeronave con personas de esa nacionalidad que iban a ser expulsadas desde Chile. “Lamentablemente este vuelo, que llegaba hoy día y partía mañana a Venezuela, no fue autorizado. Como gobierno vamos a hacer gestiones al más alto nivel diplomático para resolver este problema”, aseguró la ministra Tohá.

La situación generó distintas reacciones, donde algunos apuntaron al embajador de Chile en Caracas, Jaime Gazmuri, quien asumió en mayo tras cinco años sin esa autoridad diplomática.

La diputada de Renovación Nacional e integrante de la comisión de Relaciones Exteriores, Ximena Ossandón, calificó la decisión de Venezuela como “tremendamente contradictoria al derecho internacional” y señaló que Gazmuri “fue nombrado justamente con el objetivo expreso de normalizar el flujo de personas entre ambos países”.

“Si en estos 6 meses de dicho nombramiento Venezuela se sigue oponiendo a las reconducciones desde Chile, es que las gestiones de nuestro embajador han sido inútiles y yo creo que el Presidente entonces debe reemplazarlo”, sostuvo.

Desde la misma comisión, la diputada Catalina Del Real (ind.) fue más allá y anunció que pedirá citar al representante diplomático al Congreso: “Llamaremos al embajador de Chile en Venezuela para que se presente ante la Comisión de RR.EE. y ver de qué manera solucionamos este asunto. No estamos para botar recursos a la basura. Esto demuestra la ineficacia del gobierno, que operó probablemente sin las conversaciones previas para que en Venezuela reciban a sus propios ciudadanos”.

Asimismo la parlamentaria Karen Medina (PDG) afirmó que “el embajador en Venezuela no está haciendo su trabajo y, en segundo lugar, Ministerio del Interior debe haber previsto toda esta situación, por lo que tampoco está tomando las aristas de toda esta problemática que tenemos con la inmigración ilegal, no solo ilegal sino que delincuentes con antecedentes que debemos deportarlos a como dé lugar”.

En tanto, el presidente de Amarillos, Andrés Jouannet, dijo que el incidente diplomático tiene varias aristas. “Primero, creo que aquí debió haber una coordinación con el gobierno venezolano. Si eso no ocurrió, la Cancillería debiera pedir explicaciones e incluso estudiar la posibilidad de llamar al embajador Gazmuri a consulta a Chile, porque esta es una situación grave en materia diplomática”.

“Por otra parte, el gobierno naturalmente no puede llegar y confiar en el gobierno de una dictadura como es la de Maduro, que tiene una crisis humanitaria en toda América Latina con una diáspora de venezolanos , y por tanto va a tener que buscar otros caminos”, agregó.

En la misma línea, el diputado de la UDI e integrante de la comisión de RR.EE, Cristián Labbé, responsabilizó al gobierno chileno y a la ministra Tohá por lo que cataloga como “un nuevo fracaso”, luego del impasse con el gobierno venezolano. “Lo que la ministra y el gobierno tienen que entender es que lo que hay que hacer es un recinto donde todos los migrantes ilegales estén ahí hasta que sean autorizados para regresar a sus países”, añadió.

En paralelo, el presidente de la comisión de Seguridad, Andrés Longton (RN), pidió la renuncia del director de Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer: “Reaccionando ante la opinión pública y la mayoría del país que vive atemorizado de los delitos importados, este gobierno empezó a hacer algo para poder ejecutar órdenes de expulsión. Pero esto se planifica con meses de anticipación, verificando identidades, rutas y vuelos, cosa que el gobierno no ha hecho”.

“Pero lo que sí ha hecho es insistentemente querer regularizar a quienes ingresan de manera ilegal por nuestro país, y es por eso que, a esta altura, la salida del director de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, debería ser inminente. Una persona que no tiene la capacidad ni la convicción para ejecutar de manera eficiente estas expulsiones no tiene nada que hacer en el gobierno”, acusó.

Críticas al gobierno de Maduro

El diputado Diego Schalper (RN), integrante de la comisión de Relaciones Exteriores, llamó al gobierno de Chile a “hacerse respetar por la dictadura de Nicolás Maduro, porque nos parece que lo que aquí se ha comentado es extremadamente grave”.

“Con esta acción, (Venezuela) deja de manifiesto que el Plan Vuelta a la Patria, o una cosa así que le llamaba el gobierno de Maduro, no es más que algo que no tiene ninguna intención real de producirse. Por lo tanto, le pedimos al gobierno (de Chile) que nos detalle cuáles van a ser esas gestiones de alto nivel, si se va o no a llamar a informar al embajador de Chile en Venezuela, si está ocurriendo lo mismo con otros países, si hay mismas complicaciones con Perú, qué ha ido pasando con Bolivia”, sugirió.

Por su parte, la diputada Ossandón -de la misma bancada y comisión-, dijo que es “muy desconcertante y realmente impresionante que Venezuela amenace o simplemente no reciba a los conciudadanos de su propio país que han sido expulsados desde Chile”.

“Yo creo que con esto ellos vulneran claramente los derechos humanos de los venezolanos y, en el fondo, reafirman su vocación de ser un régimen absolutamente totalitario y abusivo. Con estas acciones se continúa aislando del contexto internacional”, aseveró.

Desde la bancada de la UDI, Renzo Trisotti hizo hincapié en que “la irresponsabilidad el gobierno venezolano es doble: no solamente por haber generado una grave crisis política, a través de esta narcodictadura que ha generado un éxodo masivo de sus compatriotas, sino que también la incapacidad de hacerse responsable y de recibir de vuelta los vuelos que se están enviando de personas que han cometido delitos”.

Además, agregó que la situación demostraría un “fracaso” de las gestiones diplomáticas por parte del gobierno: “Es impresentable que aquí se plantee mandar un avión y no se tengan, al menos, los permisos a priori. Esto demuestra la falta de gestión, la ineptitud con que está actuando el gobierno, que demuestra absolutamente una falta de seriedad en esta materia”.