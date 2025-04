El otro apagón: plataforma de Lobby cumple 58 días caída y genera crítica a la Segpres

Múltiples instituciones estatales han alertado —a través de sus redes sociales y sitios oficiales— sobre los graves inconvenientes generados por la caída de la Plataforma de Lobby. El sistema, destinado a transparentar las reuniones de autoridades, registrar solicitudes y detallar los temas tratados en las citas, se mantiene inoperativo —en algunos casos de forma intermitente y en otros totalmente— hace 58 días, casi dos meses.

Aunque no existe una actualización oficial sobre las causas de la interrupción, la molestia ha ido en aumento. Municipios y gobiernos regionales, que dependen de esta herramienta para cumplir con la Ley del Lobby, acusan falta de solución por parte de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), encabezada por la ministra Macarena Lobos, organismo encargado de su funcionamiento.

Ante la prolongada caída, varias entidades han optado por implementar plataformas transitorias con el fin de no incumplir la normativa.

Uno de los primeros en abordar públicamente el problema fue el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien durante el concejo municipal de este miércoles advirtió que “es un problema a nivel nacional y su mantención es responsabilidad exclusiva de la Segpres”, detallando que el origen de la falla coincide con el apagón masivo del 25 de febrero y que, hasta la fecha, no existe un plazo estimado para su restitución.

Frente a esta situación, indicó que el municipio elaboró un protocolo interno para orientar a concejales y funcionarios sobre cómo actuar ante la ausencia del sistema.

“Las reuniones que se han solicitado por correo electrónico —aunque no es el canal formal— vamos a tener que registrarlas retroactivamente una vez que la plataforma esté nuevamente operativa”, señaló. Incluso, explicó que en algunos casos se están utilizando capturas de pantalla como respaldo documental.

Pero Desbordes no es el único que ha levantado la voz.

Desde el mismo 25 de febrero, día del apagón masivo que dejó sin suministro eléctrico a gran parte del país, la plataforma estatal no ha vuelto a funcionar con normalidad. En diversos sitios institucionales —como los del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, la Subsecretaría de Educación Parvularia, la Superintendencia de Medio Ambiente y la Municipalidad de Providencia— se han publicado comunicados informando sobre la persistencia de los problemas y ofreciendo como alternativa el uso de correos electrónicos para gestionar las solicitudes de audiencia.

La mayoría de estos comunicados señala que, “desde el martes 25 de febrero, tras el apagón que afectó al país, la plataforma de la Ley de Lobby, administrada por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), sufrió una caída, la cual se mantiene a la fecha y es de carácter indefinido”.

Sin embargo, la preocupación también a surgido de las instituciones a cargo de impulsar la transparencia del Estado, y que al no solucioanrse puede traer problemas.

Desde la Asociación Chilena de Municipalidades, su presidente Gustavo Alessandri expresó su inquietud frente al problema indicando que, “estamos preocupados por la prolongada caída de la Plataforma de la Ley del Lobby, inactiva, porque esta situación impide que alcaldes, concejales y funcionarios municipales puedan registrar de manera oportuna las audiencias tal como lo exige la legislación vigente”.

Alessandri también hizo un llamado al Gobierno, apuntando a las consecuencias que esta situación genera: “Si bien la Secretaría General de la Presidencia es la que administra esta herramienta, somos nosotros quienes enfrentamos las consecuencias, porque en definitiva se obstaculiza nuestro trabajo diario, se compromete el cumplimiento de la ley y se afecta el principio de transparencia que rige nuestro trabajo”, afirmó.

¿Sin solución?

El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Bernardo Navarrete, explicó que si bien no son responsables ni fiscalizadores del sistema, señalaron que su correcto funcionamiento “es esencial para el buen ejercicio democrático”. En su declaración, aseguró que la caída debe resolverse con urgencia, ya que “garantiza que las decisiones políticas y regulatorias no se vean influenciadas de manera indebida, permitiendo así que el acceso a la información sobre quienes influyen en las autoridades. Además de que reduce los riesgos de transfidencia y malas prácticas, ya que deja registro de las reuniones y gestiones realizadas”.

A la par, Chile Transparente, fue más categórico. Su coordinador de sector público, David Zavala, calificó la situación como “extremadamente grave”, afirmando que “esto representa un serio retroceso en los avances de transparencia. “Este mes prácticamente se pierde en materia de transparencia. Y aunque idealmente las audiencias se registren después, no hay forma de asegurar que eso realmente ocurra”.

Respecto a la responsabilidad institucional, Zavala no deja dudas, “La Segpres es la única responsable del funcionamiento de la plataforma. No solo ha fallado en su mantención, sino que además ha sido poco clara respecto a qué está haciendo para resolver el problema”, señaló, añadiendo que la única orientación que han entregado ha sido seguir operando por vías informales, lo que vulnera directamente el espíritu de la Ley de Lobby.

Las explicaciones de la Segpres

Desde la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia, dependiente de la Segpres y encargada de estos temas, se excusaron, indicando que “por muchos años, la plataforma nacida en 2014 no tuvo el mantenimiento técnico adecuado y este Gobierno se hizo cargo de este problema y durante esta administración se ha trabajado en las mejoras constantes de esta herramienta”.

Respecto a las medidas de solución, afirman que ya está en funcionamiento “en marcha blanca”, la Plataforma de Lobby 2.0. Además agregaron que, “se ha estado trabajando en varias acciones para subsanar esta situación, una estar en constante comunicación con las instituciones y con los usuarios, entregando recomendaciones, segundo, es que desde el 20 de abril ya está disponible la nueva versión de la página. Esta semana se mandó un correo masivo a todos los organismos que son usuarios y se les informó que la plataforma 2.0 ya está operativa”.

Frente a la crítica respecto la trazabilidad, afirmaron que “estamos atentos y ocupados por la trazabilidad de la información, no hay que olvidar que los órganos que están sujetos a informar sus reuniones por Ley de Lobby deben publicar siempre las audiencias que realicen en sus portales de Transparencia Activa. Si no lo registran en un formulario electrónico, lo deben hacer en papel. La ley da esas dos alternativas. La plataforma es una herramienta para cumplir la ley, pero no es la única”.