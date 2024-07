Elecciones de Venezuela en Chile: proceso tendrá programa de fact ckecking y 150 voluntarios

Este domingo se llevan a cabo las elecciones presidenciales de Venezuela, una de las más relevantes -y expectantes- del último tiempo. Esa razón ha llevado a que los venezolanos alrededor del mundo, incluida la comunidad residente en Chile, miren con atención el proceso que abrazan, dicen, con esperanza. “Tenemos la llave ganadora con Edmundo González Urrutia como una opción verdadera y única para derrocar al régimen de Nicolás Maduro”, señala en Chile el presidente del Comando con Venezuela, Alexander Maita.

La convicción de sus dichos se sustenta en los sondeos internacionales, como el de la consultora Delphos, que otorga a González Urrutia, de la Oposición Plataforma Unitaria Democrática, una ventaja decidora de entre 20 y 34 puntos frente al Presidente Maduro, quien busca una segunda reelección por otros seis años.

“Esperamos que ese día sea largo, y no descartamos que haya problemas que retrasen el proceso. Por eso nos instalaremos para acompañar a nuestros compatriotas, con café, abrigo, lo que necesiten”, afirma Lisbeth Nava, coordinadora y representante del comando.

En concreto, para este domingo de elecciones en Santiago hay 150 voluntarios inscritos para ayudar en temas logísticos y de acompañamiento a los electores durante la jornada, la que se espera comience a eso de las 6 de la mañana en la Embajada de Venezuela, ubicada en Calle Bustos, en Providencia.

El símil del Servel en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), dispuso como único lugar de sufragio la embajada del país del Caribe en Santiago, con cinco mesas habilitadas para el sufragio y 15 testigos a cargo de recibir a los votantes.

Ahí, por la mañana, además de los electores habilitados llegarán los organizadores de la oposición venezolana en Chile, quienes recibirán con bebidas calientes a todos sus compatriotas para vigilar el proceso desde Santiago. Para la tarde, el comando anunció una convocatoria a las 15 horas en la Plaza Pedro de Valdivia con el propósito de esperar el conteo.

Venezuelans in Chile gather to protest against Venezuela's President Nicolas Maduro's government, ahead of the upcoming July 28 presidential elections, in Santiago, Chile July 25, 2024. REUTERS/Ivan Alvarado

Sin embargo, solo un puñado de los casi 6 millones de venezolanos que residen fuera de las fronteras de su país habilitados para sufragar podrá ser parte del proceso, y Chile es un buen ejemplo de ello: de los cerca de 500 mil venezolanos en el país, solo 2.659 lograron inscribirse para votar en los comicios del domingo según los datos entregados por el CNE, debido a las, según han acusado los propios protagonistas, extremas exigencias establecidas por el gobierno venezolano.

Pese a ello, la comunidad residente en Chile se ha organizado llamando a “apadrinar” los votos de los electores habilitados, “para llamarlos a votar por nuestro candidato González”, según explica el propio Maita. De hecho, sostienen que a pesar de no poder votar, tanto electores como no electores tienen un rol que cumplir de cara a los comicios.

En esa línea, la Asociación Venezolana en Chile (Asoven) instaló una “sala situacional” de elecciones en el país para mañana ir monitoreando el conteo de votos tanto local como en Venezuela y el resto del mundo. Esto, pues pese a que las encuestas y la percepción opositora es que el domingo Maduro deberá dar un paso al costado, aún persiste la incertidumbre de que el proceso pueda boicotearse.

“Vemos cómo el régimen se encargó de sacar de la jugada a cientos de miles de personas, negándonos el derecho a sufragar”, explicó hace algunos días a este medio la presidenta de Asoven, Patricia Rojas.

Venezuelans in Chile sing their national anthem while gathering to protest against Venezuela's President Nicolas Maduro's government, ahead of the upcoming July 28 presidential elections, in Santiago, Chile July 25, 2024. REUTERS/Ivan Alvarado

Ante esos temores, incluso, y en pos de lo que dicen es intentar sostener un proceso eleccionario lo más transparente posible, las organizaciones venezolanas se unieron junto a periodistas venezolanos residentes en Chile para crear un programa de fact-checking para verificar la información difundida durante el proceso: “El objetivo de esta propuesta es combatir el desorden informativo y las fake news”, señalan a través de sus redes sociales.

Pero la coordinación no es tan solo para afinar la estrategia dentro de las fronteras en Chile. El llamado que se ha hecho, y al que los venezolanos residentes en el país también quieren acudir, es a ayudar de manera económica a los electores que se encuentran en su propio territorio. “A todos los venezolanos que estamos en el exterior solicitamos que ayuden con comida o dinero a quienes están en Venezuela; muchos de ellos no tienen cómo movilizarse a los lugares de votación o no cuentan con alimento para los testigos de mesa. Colaboren con sus amigos y familias”, agrega Lisbeth Nava.

El pulso a los comicios, en todo caso, comenzó a vivirse la noche del miércoles en una pequeña oficina ubicada en Antonio Bellet, Providencia. Ese día, representantes del comando invitaron a compatriotas y chilenos a congregarse desde el jueves en banderazos en apoyo a Edmundo González en el Parque Almagro y cerca del Metro Inés de Suárez. Tras una hora de discursos e información, la consigna terminó entre cánticos y aplausos: “¡Vamos a ganar, vamos a ganar!”