En búsqueda de estrategias: PDI organiza seminario internacional por amenazas asociadas a la ciberseguridad

Las últimas semanas han sido críticas en términos de ciberseguridad. El hackeo al Estado Mayor Conjunto (EMCO) y el virus que afectó al Poder Judicial dieron cuenta que la tendencia al alza de los delitos digitales se mantienen, y por lo mismo, reconocen en la Policía de Investigaciones (PDI), cobra mayor relevancia que nunca generar colaboraciones que permitan enfrentar la problemática de mejor manera.

Ese precisamente es uno de los objetivos que tendrá el V Seminario Internacional de Ciberseguridad que organiza la institución policial junto a la Universidad Técnica Federico Santa María, y que se desarrollará este jueves 6 y viernes 7 de octubre en la Escuela de Investigaciones de Chile, en la comuna de Estación Central. Todo bajo la premisa “anticipación a delitos emergentes”.

Como explicó en conversación con La Tercera Luis Orellana, jefe de la Brigada Investigadora de Cibercrimen, este año la instancia tendrá como temática principal el análisis de las técnicas más recientes que están utilizando los ciberdelincuentes. “En esta oportunidad queremos desarrollar estrategias en conjunto, lograr que los diferentes actores que integran el ecosistema, podamos debatir y encontrar en conjunto las formas de enfrentar las vulnerabilidades, por eso acá está el mundo académico, la sociedad civil, las empresas y entidades públicas”, explicó el funcionario, destacando la importancia de fijar alianzas.

“Chile tiene capacidad de técnica, tiene personal muy especializado, estamos preocupados de las vulnerabilidades que puedan existir, pero tenemos que estar reforzando y colaborando entre todos. Por eso este tipo de seminarios es un espacio valioso”, agregó Orellana.

En el mismo sentido, Juan Marino, Cybersecurity Sales Strategy Manager de Cisco -empresa dedicada a la fabricación, venta y capacitación sobre equipos de telecomunicaciones-, destacó como “muy relevante” que “en el mes de la ciberseguridad se realicen estas actividades que tienen un alcance muy amplio, ya que la ciberseguridad es un tema que concierne a todos”. A su juicio, esta tipo de actividad, donde participará como orador, “es la forma correcta de encarar la calamidad que significa el cibercrimen. Colaborar puede ser la mayor ventaja defensiva”.

Consultado respecto del grado de preparación que tendría Chile, el profesional advierte que, al igual que en otros países, ve desafíos: “Estoy muy cerca de las estrategias y analizo las políticas de cada gobierno. He mirado no sólo Chile en esta materia, si no que otros países de la región y estamos hermanados en el mismo desafío con miras a mayor madurez. En el marco legal, tienen que estar los organismos necesarios, con la colaboración y la concientización que tiene que partir como esfuerzo del Estado. Pero eso debe ir acompañado por el privado, las empresas tienen que generar planes de seguridad y que eso logre llegar a todas las personas”.

Por lo anterior, Luis Orellana llamó a la ciudadanía a sumarse al seminario, ya que será transmitido vía streaming. Asimismo, manifestó que a las afueras del Aula Magna de la escuela, se realizará una Feria Tecnológica y Académica dónde toda la información sobre Ciberseguridad de distintas empresas e instituciones estarán a disposición de los asistentes.