En la cabeza de la primera línea

El urgenciólogo Walter Toledo, del Hospital Regional de Temuco, se emociona al recordar la anécdota. Pero cuando ocurrió, todos temieron lo peor.

“Fui el primer médico en intubar un paciente con Covid-19. En marzo llegó una mujer muy mal, la bajaron de la ambulancia y claramente estaba al borde del paro cardiorrespiratorio. En ese momento, los protocolos no estaban tan establecidos como ahora, así que con los elementos de protección que tenía a mano, una mascarilla quirúrgica y pechera, realicé el procedimiento. No pensé en el virus ni en nada, solo en salvarla. Mis colegas TENS y enfermeras lloraban, porque pensaban que se iban a contagiar. Por suerte no pasó nada”.

Su relato no es distinto del de miles de trabajadores de la salud que enfrentan la pandemia en Chile desde hace tres meses. Los mismos que semana a semana ven cómo se multiplica el ingreso de pacientes infectados, bajo duras cargas de estrés e incertidumbre frente a la apremiante posibilidad de contagiarse.

“Es muy difícil todo: dejar a nuestras familias para cuidar a otros, sentir miedo, y cuando nos contagiamos no saber cómo nos tocará”, confiesa la enfermera Carolina Lemus, coordinadora de consultas Clínica Las Condes.

Por ello, la psiquiatría y la psicología recién comienzan a estudiar los trastornos que afectan a quienes combaten el virus, pero ya hay algunas certezas. Un estudio chino, publicado a finales de marzo, en la revista científica Jama Network Open, entrevistó a 1.257 profesionales de la salud. El objetivo era establecer los síntomas y trastornos psicológicos que podrían sufrir. Y sus conclusiones fueron rotundas: el 50% informó síntomas de depresión, el 44%, ansiedad, insomnio, el 34% y el 71% dijo sentirse angustiado.

Trastornos en Chile

En Chile, luego de más de 100 días de combate al virus, los trastornos psicológicos que se están observando son los mismos de donde se cree que el virus comenzó. “Es difícil. Muchas veces me siento angustiada y supercansada, pero es parte de esto. La verdad, con el ritmo de trabajo ni siquiera da mucho el tiempo para pensar en nuestra salud mental. Siempre tratamos de tener el mejor ánimo para los pacientes; si nos ven mal, ellos también se ponen mal”, cuenta Javiera Yanine, kinesióloga del Hospital Traumatológico de Concepción.

Recuperando el orgullo

El esfuerzo particular que están haciendo los trabajadores de la salud, tanto a nivel psicológico como emocional, se explica por dos razones centrales: la necesidad del trabajo como sustento, pero también la mística.

“El personal se siente orgulloso de hacer su trabajo, algo que no estaba tan presente antes, realmente se sienten héroes”, asegura Daniel Vargas, sociólogo y coach del Hospital El Carmen, de Maipú, quien ha reforzado el plan de asistencia psicológica y emocional del recinto de la zona sur.

Vargas asegura que el nivel de entrega que ha visto en los trabajadores redujo casi completamente las tasas de ausentismo laboral.

“Mi trabajo es darles herramientas a los líderes de cada área para que puedan trabajar mejor con sus profesionales y enfrentarse de la mejor manera al estrés diario”, profundiza.

Apoyo institucional

Tratando solo con pacientes graves o convalecientes, el riesgo de caer en cuadros de trastornos psicológicos es alto. Por eso, la mayoría de los recintos de salud han fortalecido sus departamentos de ayuda al personal, aumentando la cantidad de psicólogos.

“En mi hospital nos dieron hace tiempo un número con el que nos podemos contactar en caso de necesitar ayuda de un psicólogo. Además, tras cada entrega de turno comenzamos a reunirnos con un profesor formado en coaching, para evaluar la jornada”, dice Walter Toledo, el urgenciólogo de Temuco.

“Habrá muchos con estrés postraumático después de que consigamos controlar la pandemia”, reconoce la psicóloga Verónica Robert, encargada del plan de calidad de vida para los trabajadores de la Clínica Las Condes. Y agrega que “se ha estimado que uno de cada seis trabajadores de la salud va a desarrollar un trastorno ansioso durante o después de la pandemia”. Otros síntomas que podrían aparecer son depresión, hostilidad y somatización.

También hay fundaciones de ayuda a quienes combaten el Covid. Una de ellas es Vivir Más Feliz, agrupación que si bien nació para apoyar a pacientes oncológicos, a través de charlas por streaming está entregando consejos de autocuidado emocional.

“Si bien el programa va enfocado principalmente para el personal de salud que hoy esté enfrentando la pandemia, abrimos este espacio a todo el personal administrativo que trabaja en centros de salud”, detalla Mónica López, psicóloga especialista en felicidad y directora de la iniciativa.

Los trabajadores de la salud lo agradecen. “Ha sido una guía y un apoyo fundamental. Es difícil ser indiferentes y que no nos afecte todo lo que está pasando, el separarnos de nuestras familias, ver a nuestros equipos de trabajo afectados y ver partir a nuestros pacientes”, remata Carolina Lemus, la enfermera de la Clínica Las Condes.

Estimar una fecha en que se controle la pandemia en Chile es incierto. Pero tan importante como la salud de los contagiados, es la de sus cuidadores.