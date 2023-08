Encuentran cuerpo en La Florida: correspondería a joven extraviado en cerro Panul

Esta tarde, la Brigada de Emergencias Agreste Forestal (BEAF) confirmó el hallazgo de un cuerpo que correspondería a Joaquín Rojas, un joven de 25 años que llevaba tres días extraviado en el cerro Panul, ubicado en la comuna de La Florida.

“Este viernes y sábado, nuestra unidad estuvo comprometida con el proceso de búsqueda del joven Joaquín Rojas (...) junto a personal de Fundación Río Montaña y K9, además de vecinos y familiares. Lamentablemente la conclusión del proceso fue el hallazgo del joven ya fallecido”, informó la agrupación a través de sus redes sociales.

El joven fue visto por última vez el día miércoles 09 de agosto, en las cercanías del cerro Panul. Según difundieron sus familiares, iba camino a juntarse con una amiga, pero a las 13.00 horas se le perdió el rastro.

“Estamos acá muy dolidos, porque el padre (del joven) es nuestro amigo. Darles un tremendo abrazo a ellos, a la familia, estas cosas son así. Estamos muy satisfechos por la labor que se hizo, pero muy tristes por el desenlace”, dijo a 24 Horas el jefe del equipo de rescate civil Río Montaña, Antonio Guerrero.

Tras la desaparición del joven, su familia pidió ayuda con las labores de búsqueda. Al llamado acudieron distintas agrupaciones especializadas en rescates, entre ellas la 1ª Brigada Forestal Voluntaria de Chile, la Unidad de Búsqueda Agreste K9 Chile y la Fundación Río Montaña, en conjunto con Municipalidad de las Condes, que les facilitó un dron.

“Recién ahora están recogiendo la declaración de las personas que efectivamente vieron a mi hijo el día miércoles acá, pero les pregunto yo cuándo se puede iniciar un rastreo y me dicen que esa tiene que ser una orden del fiscal, que se puede demorar (...) Mire, vamos a ser nosotros los que finalmente vamos a continuar con esta búsqueda”, advirtió el padre de Joaquín, Héctor Rojas en la noche de ayer a Chilevisión.

Héctor Rojas fue crítico, además, con la respuesta de parte de Carabineros. “Yo le entregué estos antecedentes a Carabineros, con respecto a que mi hijo había registrado una ubicación en este lugar precisamente. El funcionario que me atendió por teléfono me dijo ‘qué bien, cuénteme cómo le va con la búsqueda’. Creo que no es la respuesta que nos merecemos como ciudadanos”, sostuvo en conversación con Chilevisión en la tarde del viernes.