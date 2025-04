Encuesta de victimización del comercio: 61,5% fue víctima de algún delito durante el segundo semestre del 2024

Durante la jornada de este martes de 8 de abril el Departamento de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio, servicios y Turismo de Chile (CNC), dio a conocer la encuesta de victimización del comercio correspondiente al segundo semestre del 2024, dando a conocer que 6 de cada 10 locales encuestados fueron víctimas de algún tipo de delito.

Según el sondeo que se realizó entre el 9 de enero y el 21 de febrero de 2025 a 1.202 establecimientos comerciales de diferentes ciudades del país, se da cuenta de una tasa de victimización del 61,5%, lo que representa un leve alza respecto a la medición efectuada durante el primer semestre del 2024 (59,6%).

De acuerdo a la encuesta se registraron alzas significativas en los niveles de victimización en Estaciones de Servicio, Compra y Venta de Automóviles y Empresas de Logística con una tasa del 71,1% de victimización, y en Hoteles y Restoranes que alcanzó un 58,4% de locales victimizados.

Por otro lado, tiendas por departamento, supermercados y farmacias registran un nivel de victimización del 82,6% y en el caso de otros minoristas la cifra alcanzó al 66,6%.

Fuente: Departamento de Estudios CNC

Según señaló José Pakomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC), “los resultados de esta nueva medición nos preocupan profundamente. Observamos que en casi todos los rubros el gasto en seguridad ha aumentado, duplicándose en el caso del grupo de ‘otros minoristas’“.

“Lamentablemente, las pymes siguen siendo las más afectadas en materia de seguridad, ya que este tipo de gastos representa una carga significativa sobre su capital. Pese al mayor esfuerzo y al incremento en la inversión en seguridad, la victimización no disminuye, ni tampoco la percepción de inseguridad en los barrios ni la presencia del crimen organizado”, mencionó.

De acuerdo a lo que agregó, “La victimización aumentó significativamente en ciudades como Valparaíso, Antofagasta y Temuco, así como en rubros específicos como estaciones de servicio, hoteles y restaurantes. En el norte, el escenario delictual post pandemia se ha agravado significativamente”.

“Lo más preocupante es que, pese a este escenario, continuamos con altas tasas de no denuncia, donde muy pocos de los que denuncian obtiene algún resultado. Lamentablemente, creemos que existe una sensación de abandono y una desesperanza aprendida entre los comerciantes”.

Delitos más comunes

En cuanto al delito que más se registró, la encuesta apunta al hurto, con un 27,5% de presencia y presentando un aumento respecto a la medición anterior; este es seguido por los daños materiales (25%) y el hurto hormiga (24%).

Tras estos, se ubican el robo de accesorios de vehículo comercial (14,2%), delito económico (11,4%) y robo de mercancía en ruta donde un 8% de los encuestados fue víctima.

Finalmente, el robo con violencia afectó a un 5,2% de los encuestados y saqueos a un 4,3%.

Fuente: Departamento de Estudios CNC

Según detallaron, el gran retail, es decir tiendas por departamento, supermercados y farmacias, es el más afectado por el hurto hormiga (61,9%) y hurto (50,6%). Mientras que las estaciones de servicio, compraventa de automóviles y logística, se ven más afectados por el hurto (42,1%), daños materiales (33,7%), el robo de accesorios de vehículo comercial (23,1%) y robo con violencia (13,7%).

De acuerdo a lo que señala la encuesta, aquellos que son víctima de delitos lo son en su mayoría más de una vez, con una media de 14,8 veces.

En este aspecto, destaca el delito de hurto, donde el 90,2% fue víctima más de una vez, con una media sobre las 20 veces en el período.

En la encuesta además destacan el delito de extorsión, que, si bien tiene una baja ocurrencia entre los encuestados, aquellos que han sido víctimas lo son en su mayoría más de una vez (74,7%) con una media de 3,7 veces en el semestre.

56,2% no denunció

La encuesta también dio cuenta que un 56,2% de las víctimas no denunció ningún delito, mientras que entre aquellos que denunciaron al menos una vez, el 76,3% aseguró no obtuvieron los resultados que esperaban.

En cuanto a las razones para no denunciar, según apunta la encuesta, el 67,1% no confía en la eficacia de la denuncia, mientras que un 45,5% no lo hace por ser un robo de bajo monto (45,5%) y un 39,6% por ser un trámite engorroso.

Más abajo en el listado se ubican falta de tiempo (28,4%) y no tener pruebas (22%).

Aumento comercio ilegal

Esta encuesta reveló también que un 39,2% de los establecimientos reporta presencia de comercio ilegal en la cercanía de sus negocios, con un 47,4% señalando que el comercio ambulante ilegal en su barrio aumentó y un 39,6% apuntando que se mantiene igual.

En este ámbito en la encuesta se destaca la situación en Valparaíso y Viña del Mar donde un 64,9% ha mencionado que el comercio ilegal ha aumentado.

Fuente: Departamento de Estudios CNC

Según mencionan, esta condición tendría cierta incidencia en los niveles de victimización, ya que el 70,4% de los negocios que reportan presencia de comercio ilegal en las cercanías fue víctima de algún delito o falta en el segundo semestre de 2024 y en cuanto a los que no tienen comercio ambulante a su alrededor, un 55,7% fueron víctima de algún delito.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, expresó al respecto que “esta encuesta confirma una tendencia que ya hemos venido señalando: el comercio ambulante ilegal está estrechamente vinculado al aumento de la inseguridad. Es fundamental dotar de más atribuciones a los Municipios y a Carabineros para enfrentar con eficacia esta problemática que afecta la vida diaria de miles de comerciantes a lo largo del país”.