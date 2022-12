“Era un infierno” y “un escenario de guerra”: los trágicos relatos de las víctimas del incendio en Viña del Mar

“Fue cuestión de minutos cuando cambió el viento el fuego se puso envolvente, no hubo tiempo (de salir), hubo un minuto en que tú no veías nada, sales y sientes todo el humo y te das cuenta que se está quemando todo y acá era un infierno. Era terrible, una calor insoportable, se te quemaban las plantas de los pies, traspasaba los zapatos”.

Ese es el relato de una mujer quien perdió su casa en medio del gran incendio que afectó el sector de Agua Santa-Rodelillo, en Viña del Mar.

En conversación con 24 Horas, Alejandra Lasnibat contó que la casa, que quedó completamente destruida, era la casa de su mamá. “Se me fueron los recuerdos también, perdí todo, mucho más allá de lo material. Yo crecí en esta casa, viví con mi mamá en esta casa, me casé y seguí aquí porque era inmensa”.

“Quedamos con lo puesto, no alcanzamos a sacar nada”, complemento su marido. El matrimonio relató que eran vecinos de los dos fallecidos en el incendio: un hombre de unos 60 años, identificado por los vecinos como Juan Zamora, y una mujer de 85, identificada como Laura Silva, quien vivía sola en su domicilio.

“Alcancé a llegar y tomar al perro, al gato y partir con lo puesto”, comentó por su parte Jennifer, quien venía de su trabajo en Quillota en momentos en que se enteró del incendio. “Muchas familias salieron con lo puesto”, señaló.

“A veces veo películas de guerra, para que a uno no se le olvide que las cosas más importantes las tiene a su lado, que es la familia, cada cierto tiempo veo una película, y lo que vi anoche era un escenario de guerra, como si nos hubiesen atacado o bombardeado. Yo no pensé que se nos iba a quemar la casa”, dijo por su parte Luis, un hombre de unos 50 años (en la imagen inferior), en conversación con el matinal de Chilevisión. “Me sentí protagonista de la peor película que he visto en mi vida”.

Anoche, el Presidente Gabriel Boric decretó Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por calamidad pública. La ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que las casas afectadas podrían llegar a las 500. Además, el gobierno contabiliza unos 30 heridos producto del siniestro.