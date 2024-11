Estaba en la calle jugando cuando desconocidos abrieron fuego: lo que se sabe de la niña de 12 años baleada en Recoleta

Un enfrentamiento armado entre bandas durante la noche del 31 de octubre terminó con tres heridos en la comuna de Recoleta, entre ellos se encuentra una niña de 12 años, quien se encontraba en la calle recolectando dulces por Halloween.

Según los antecedentes preliminares del hecho, la pequeña se encontraba en la vía pública cuando sujetos desconocidos se bajaron de unos vehículos y abrieron fuego. En medio de las decenas de disparos, uno de ellos impactó a la menor, quien fue rápidamente trasladada a un recinto hospitalario.

En conversación con Meganoticias, el padre de la pequeña narró que “estaba jugando aquí con los primos y de la nada aparecieron los autos y de la nada se bajaron uno por cada costado y se empezaron a agarrar a balazos”.

El hombre también informó que de momento se encuentra internada y “estable dentro de su gravedad”, debido a que debió ser entubada producto del daño que sufrió en uno de sus pulmones.

Asimismo, valoró el rápido actuar de quienes acompañaban a la menor, puesto que “se trata de más que un milagro, agradecerle a mi primo también que estuvo justo en el minuto, justo con ella y la acción de un vecino para poder llevarla inmediatamente”.

El padre aseguró que el barrio en el que ocurrió el incidente es tranquilo, quien además detalló que “es la primera vez que sucede eso aquí, pero lo malo es que tuvo que pasar para recién empezar a tomar acciones. Y eso es lo que no hay que hacer, hay que tomar las acciones antes de”, se lamentó.

El hombre también hizo un llamado a las autoridades a “controlar quién se mueve por cada barrio. Aquí no tienen control, parece una carretera, los niños no pueden salir, no pueden hacer nada porque no tienen esa seguridad para poder estar”, aseguró.