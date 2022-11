Ex general director de Carabineros Bruno Villalobos y megafraude en la institución: “No me apropié, ni sustraje, ni ayudé a sustraer”

El ex general director de Carabineros Bruno Villalobos se refirió por primera vez al caso de los gastos reservados de la institución policial en el que es acusado de malversación de fondos y falsificación de instrumento público.

Cabe indicar que, según los antecedentes de la investigación de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, Villalobos tuvo a su cargo $982.062.319, habría sustraído $ 606.492.429 y se habría apropiado de $ 67.461.000 durante el transcurso de diez años.

La ex máxima autoridad de Carabineros, quien actualmente está con arresto domiciliario, se refirió por primera vez en Informe Especial de TVN -luego de cinco años de silencio- al caso que investiga la fiscal Ximena Chong, donde reafirmó que “no me apropié, ni sustraje, ni ayudé a sustraer. Yo recibí y entregué gastos reservados. Los recibí en mi calidad de general director o en mi calidad de jefe de alguna alta repartición. Por consiguiente, estos fueron entregados a la función que yo cumplía como carabinero y que está establecida en la ley”.

Además agregó que “los gastos reservados se utilizaban en lo que dice la ley: en información, orden público y prevenir delitos. En lo que yo quiero insistir es que siempre fueron utilizados de buena forma y en lo que dice la ley”.

Flavio Echeverría

El exgeneral también abordó la situación que vivió la Dirección de Finanzas de la institución cuando estuvo al mando del general (R) Flavio Echeverría, a quien la Fiscalía de Magallanes apuntó como “uno de los líderes” de la organización ilícita, encargado de definir los montos que se podían retirar y luego justificar los déficits que presentaban las cuentas de Carabineros.

“Él (Echeverría) está acusado como cabecilla de un fraude a Carabineros de cerca de $ 28 mil millones. En ese contexto, efectúa las declaraciones a la fiscal encargada del proceso. Nunca supe, ni lo avalé, que haya sido utilizado en vacaciones o depositado en las cuentas corrientes. Yo no sé por qué él crea esta ficción, tal vez para justificar una atenuante en los procesos que está involucrado, pero yo no le doy ninguna credibilidad a lo que él dice”, afirmó Villalobos.

Asimismo, el exlíder de la institución policial afirmó que la documentación que se confecciona para la entrega de los gastos reservados a la Contraloría era planificada por el director de Finanzas. En base a esto, señaló “que confió” de la credibilidad de la información, para luego ser presentada por su parte al ente contralor.

Al ser consultado sobre si entregó fondos a sus sucesores (Soto, Rosas, Yáñez), quienes no han sido formalizados, Villalobos enfatizó en que “si el general Soto, era jefe de una alta repartición, a través de ella él tiene que haber recibido gastos reservados. Nunca dispuse que los gastos reservados fueran entregados a personas naturales, los responsables de ello eran los jefes de las altas reparticiones. Ahora, si después de todo esto no han sido formalizados, es simplemente porque se utilizaron en lo que dice la ley, y se utilizaron de buena forma”.