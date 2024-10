Bachelet y caso Monsalve: “La situación es de suma gravedad, la justicia tendrá que investigar y sacar a la luz toda la verdad”

La ex Mandataria fue a votar y abordó la contingencia, en particular la situación del exsubsecretario Manuel Monsalve y sostuvo que "la violencia contra la mujer es inaceptable. Desde cualquier cargo que he estado he luchado contra eso y lio voy a seguir haciendo. Y tiene que haber justicia sea quien sea".