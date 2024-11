Exconscriptos participan en reconstitución de escena en caso Franco Vargas: gobierno insiste en que se esclarezcan los hechos

“Lo hemos dicho, como ministra de Defensa y como gobierno del Presidente Boric, aquí se requiere el esclarecimiento”.

Con esa tónica la ministra de Defensa, Maya Fernández, se refirió a la nueva etapa en la investigación de la muerte del conscripto Franco Vargas, quien falleció a los 19 años el pasado 27 de abril, mientras realizaba una caminata junto a otros soldados de la Brigada Motorizada N° 24 “Huamachuco”, en Putre, Región de Arica y Parinacota.

Además, la fatídica instrucción militar dejó a otros 45 soldados con diversas lesiones y enfermedades.

En ese escenario, el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, instruyó la concurrencia de soldados que participaron de la caminata, a diferencia de la primera reconstitución de escena que se llevó a cabo hace más de cinco meses cuando la investigación estaba en manos de la Fiscalía Militar.

Para esta nueva etapa, arribaron en Arica los conscriptos que pidieron su baja y que volvieron a Santiago, además de la madre de Franco, Romy Vargas.

Exhumación del cuerpo del soldado conscripto Franco Vargas en Pudahuel. Javier Salvo/Aton Chile.

En detalle, el recorrido estaba contemplado para iniciar a las 8.30 horas desde el cuartel de Pacollo hasta donde se produjo el desplome de Vargas. Ese trayecto ocurrió a unos 500 metros del recinto militar.

También se recreó el recorrido desde el lugar de la caída hasta el Cesfam, donde se terminó constatando la muerte del joven.

Desde Santiago, la ministra Fernández insistió en que la investigación del caso está en manos del Ministerio Público. “No corresponde (la investigación) al Ministerio de Defensa, no podemos opinar ni ser parte, dado que ya está a cargo la Fiscalía”, sostuvo.

No obstante, precisó que “como gobierno y como Ministerio sí hemos dicho que es importante que se esclarezcan todos los hechos ocurridos, insisto, creo que aquí sobre todo tenemos que pensar en los familiares, en las madres y en los padres”, señaló en medio de una actividad con la ministra del Interior, Carolina Tohá.