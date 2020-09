Exministro Emilio Santelices alerta que laboratorios que procesan PCR cerrarán por Fiestas Patrias: “El virus no tiene fin de semana”

“Hago un llamado a los laboratorios que están procesando PCR a que organicen turnos y no cierren tres días por fiestas. Estamos en pandemia”. Ese fue parte del mensaje que el exministro de Salud Emilio Santelices publicó en su cuenta de Twitter para alertar de la gravedad de que algunos centros no abran al público con motivo del feriado de Fiestas Patrias.

En conversación con La Tercera, el extitular del Minsal relató que, como parte de su colaboración con el servicio de salud central, se “encontró” con la información de que algunos recintos privados y universitarios no funcionarán este fin de semana largo por motivo de las celebraciones del 18 y que no atenderán durante los tres días. Algunos de ellos son la Usach, Universidad Andrés Bellos, Universidad Bernardo O’Higgins, Arauco Salud, Labocenter, Bionet. La Universidad Católica, en tanto, no tendrá cobertura continua según señaló Santelices.

Para el exsecretario de Estado la decisión de algunos laboratorios “es grave" y “nos puede impactar muchísimo”, por lo cual se requiere un pronunciamiento de las autoridades sanitarias actuales quienes ya estarían en conocimiento de esta situación. “En el uso de sus facultades deben exigir a los laboratorios que mantengan turnos durante los fines de semana dadas las condiciones en las que estamos, porque de lo contrario vamos a tener un cúmulo de miles de casos que no van a ser procesados”.

Esto se traduce, agregó, “en que son enfermos que no van a ser notificados adecuadamente y pueden seguir contagiando”. “Lo que va a ocurrir el día lunes es que vamos a tener un efecto de retardo de muchas muestras que se van a tener que procesar y esto nos va a llevar a que quienes se tomen el lunes el test también se van a atrasar. Si pensamos que requerimos de 48 horas, los que se tomen el examen este jueves -o los que no se lo puedan tomar- van a tener al menos cinco días de seguir contagiando”.

“La trazabilidad es un continuo y el virus no tiene fin de semana. Tenemos que considerar que los laboratorios son parte de la cadena de atención como lo son los servicios de urgencias. Nadie podría entender que un servicio de urgencia, porque es fin de semana, esté cerrado”, sostuvo.

Santelices advirtió, además, que los establecimientos universitarios adquirieron un compromiso con el Ministerio de Ciencias para poder contribuir en la pandemia: “están en una lógica de servicio público”. Sin embargo, no hay una relación contractual que haya especificado que tienen que ofrecer atención continua. "En los inicios esto ocurrió porque existía el imperativo, pero a mi entender la condición no ha cambiado en nada2.

“Cuando pensamos que las cifras de contagio en Chile están a nivel de 1600 o 1800 (casos diarios) no es un número para relajarse. Si le agregamos que vamos a tener mayor movilidad estamos incorporando otra variable que va a incidir. La movilidad la podemos controlar solo hasta cierto nivel, pero lo que sí podemos controlar es que a quienes pesquisemos y les hagamos un diagnóstico, los aislemos de manera oportuna”, señaló.