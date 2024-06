Exministro Paris critica reacción del Minsal por “bacteria asesina”: “Sorprende que dé la alerta la semana pasada, cuando ya esto estaba anunciado”

Este jueves, el exministro de Salud, Enrique Paris, abordó en conversación con Radio Pauta la situación epidemiológica del país en referencia a la influenza, la “bacteria asesina” Streptococcus Pyogenes, y la campaña de vacunación.

Consultado sobre el tema, el extitular de Salud cuestionó que se haya actuado recién emitiendo una alerta sobre la bacteria hace unos días, pues internacionalmente ya se había dado cuenta de un aumento de los contagios.

“La sorpresa que manifiesta el Ministerio de Salud y algunos comentaristas médicos no debería ser así, porque la OPS y la OMS advirtieron de esto el año pasado. Debieron hacer una campaña intensa para detectar la posible aparición de esta bacteria”, sostuvo. “El año pasado ya Argentina, Uruguay, dieron esta alerta para Latinoamérica, y la OPS ya dio una alerta en noviembre del año 2023. Por lo tanto, a nosotros nos sorprende que el Ministerio de Salud dé la alerta la semana pasada, cuando ya esto estaba anunciado”.

Sobre si se pudo haber evitado este escenario, Paris replicó que “es difícil”, sin embargo como ya estaba la alerta hecha por la OPS/OMS y los otros países, en Chile “deberían haber hecho una campaña muy intensa para detectar la posible aparición de esta bacteria en pacientes que estén sufriendo, no solamente de influenza, de cualquier cuadro viral o cualquier infección viral respiratoria que disminuye la defensa y favorece la presencia de esta bacteria”.

Sobre cómo actúa esta bacteria, Paris explicó que vive habitualmente en la garganta de las personas.

“Cuando bajan las defensas, cuando hay algún elemento que te hace disminuir tus propias defensas -y desgraciadamente la influenza produce eso- deja un terreno propicio para que ataque la bacteria, pero no solamente la influenza, pueden ser otros virus también”, explicó.

El Streptococcus Pyogenes tiene unas toxinas muy potentes, sustancias que destruyen tejidos y tienen la posibilidad de producir un shock tóxico. “Entran a la sangre, se diseminan y producen una septicemia y un shock séptico, una falla multiorgánica, que es lo que han relatado algunos médicos en relación a las muertes ocurridas en el pasado”, relató.

Exministro Paris critica reacción del Minsal por “bacteria asesina”: “Sorprende que dé la alerta la semana pasada, cuando ya esto estaba anunciado” . Foto. Europa Press

En cuanto a qué responsabilidad tiene la autoridad sanitaria en este escenario que se vive actualmente en el país, Paris indicó que si bien “no hay una responsabilidad en cuanto a que esta bacteria esté atacando, la responsabilidad tiene que ver con la comunicación de riesgo, con advertir al equipo sanitario de que esté alerta -ahora lo están haciendo- , a ciertas señales que pueden indicar que esta bacteria es la que está produciendo la enfermedad”.

En esta línea, Paris expresó que la titular de la cartera de Salud estuvo centrada en otros temas, por lo que su equipo debió haber estado alerta.

“Desgraciadamente la ministra (de Salud, Ximena Aguilera) estuvo abocada a la tramitación de la ley corta de isapres. Prácticamente vivió en el Parlamento y yo también sé que eso es bastante duro y pesado, entonces el resto del equipo del Ministerio de Salud también tenía que haber estado alerta a esta situación”, expresó. “Yo no culpo a nadie. Nosotros sufrimos mucho por los famosos ataques y culpas. Aquí a lo que hay que estar alerta son a las señales epidemiológicas”.

“Si la OPS el año pasado dijo que había peligro o que había una alerta sanitaria importante con respecto a la circulación de esta bacteria, eso debía haberse tomado en cuenta y no decir ahora que recién están dándose cuenta de aquello. Eso es un error. No tengo los antecedentes para atribuírselo a nadie, pero me parece que eso fue un error grave y que obviamente ahora se está corrigiendo, hay más comunicación de riesgo, hay más salida de extramuros, se está advirtiendo de esta posibilidad”, continuó.

Paris y compra de vacunas: “Hubo una inconsistencia entre la subsecretaria y la ministra de Salud”

La exautoridad sanitaria también indicó que hubo un error al no adquirir todas las vacunas que se necesitaban previo al inicio de la vacunación, luego de que desde el Ministerio de Salud informaran que llegaría un nuevo lote de inmunizaciones esta semana.

“Cuando tú fijas una población de 9.468.000 a vacunar y compras 7 millones y medio de vacunas o 7 millones 700, estás cometiendo un error, porque si quieres que todo el mundo se vacune, o por lo menos el 85%, tienes que tener esa cobertura. Ahora dicen, van a comprar más vacunas a un precio mucho mayor, tres veces el valor que pagaron la primera vez, y obviamente aquí hubo también una diferencia, una inconsistencia entre la subsecretaria (de Salud Pública, Andrea Albagli) y la ministra”.

“La ministra dijo, ‘las vacunas llegan hoy día’, la subsecretaria dijo ‘las vacunas llegan durante la semana’. Bueno, la semana ya se acabó, no sé cuándo van a llegar. Entonces, ahí sí que, obviamente, hubo una falla grave que volvemos a apuntar al manejo de la inmunización (...) Se compraron muy tarde, las vacunas hay que comprarlas y hay que tenerlas ya amarradas antes de que comience el plan de vacunación”, añadió.