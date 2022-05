Exministro Paris tras críticas por el Pase de Movilidad: “Dijeron que nosotros éramos criminales al exigirlo y ahora ellos lo exigen”

Esta mañana el exministro de Salud Enrique Paris abordó en Radio ADN la situación de la pandemia en el país y el aumento de los casos Covid, y también sobre la nueva amenaza que significa la viruela del mono, la cual registra más de 240 casos confirmados en el mundo.

Sobre la nueva ola de Covid que afecta al país, Paris sostuvo que actualmente “estamos teniendo problemas”. “El alza de los casos es del 88% en las últimas dos semanas. Casi 34 mil personas están en etapa activa, están con posibilidad de contagiar a otras personas”, indicó.

De la vacunación, puntualizó, “hay que reconocer que ahora está volviendo a aumentar” gracias al Pase de Movilidad, medida que fue criticada en su momento por la actual autoridad sanitaria, recordó.

“Cristóbal Cuadrado (subsecretario de Salud Pública) en algún momento atacó el Pase de Movilidad y dijo que nosotros éramos criminales al exigir el Pase de Movilidad o utilizarlo como un estímulo para la vacunación, sin embargo él mismo anda agitando el Pase de Movilidad para que la gente se vaya a vacunar, porque es la única forma realmente de que la gente entienda que tiene que vacunarse, pero además hay que exigirlo”, puntualizó.

Sobre por qué se ha registrado esta nueva alza de contagios, el extitular de la cartera de Salud indicó que en este “hay que entender que esto es un ser vivo. Un ser vivo busca reproducirse, busca atacar a la persona, al organismo que lo mantiene vivo, por lo tanto es un ciclo”.

“No es culpa de la autoridad ni en el pasado ni ahora que el virus se disemine, es culpa del propio virus y de la gente que no se cuida, que no usa la mascarilla y no se vacuna”, puntualizó.

En este sentido, y preguntado sobre por qué en Chile continúa siendo tan importante el tema de la cifra diaria de contagios cuando en otros países no lo es, Paris sostiene que “desgraciadamente nos acostumbramos a esta estrategia de comunicar permanentemente el número de cifras”.

“Yo mismo lo dije en el famoso matinal de La Moneda, que ojalá nos fijáramos más en las camas UCI, en los pacientes que están falleciendo, y no en los contagiados”, indicó. “Aquí lo que hay que observar es que la letalidad ha ido bajando, la cantidad de camas UCI ocupadas por paciente Covid ha ido bajando, es la más baja que hemos tenido hasta el momento, la tasa de vacunación va mejorando gracias a que hubo un cambio en la estrategia, están mucho mas buenos para comunicar, y obviamente la gente tiene que volver a usar la mascarilla”.

Enrique Paris por viruela del mono: “Es evidente que va a llegar a Chile en algún momento”

El exministro también se refirió a la viruela del mono, virus que registra más de 240 casos confirmados en 23 países del mundo.

Al respecto, Paris explicó que esta es causada por un virus pariente de la varicela, es decir, de la peste cristal, y hay varias herramientas para combatirlo.

“Es un virus bastante contagioso, tiene una letalidad entre el 3 y el 6%, no es baja. Desde el año 70 se está notificando en África, no es un virus nuevo”, explicó. “Era endémico en África, sobre todo en el Congo, y ahora se ha diseminando en todo el mundo porque es lo que pasa, igual que con el virus del coronavirus, con el viaje, con la gran movilidad que hay actualmente”.

Para detectarlo, sostuvo, “hay que testear”. “El examen es un PCR. Hay que tomar una muestra de la vesícula, de la piel herida y procesarla en un laboratorio, y vi que el ISP está preparado para este examen”, explicó.

“Pero además la vacuna contra la viruela también protege, y además existe un medicamento que ya fue aprobado por la agencia europea, tecovirimat que es un antiviral, que también ayuda para atacar esta enfermedad, por tanto tenemos bastantes armas”, añadió. “Hay que estar alerta, sobre todo con los viajeros, y esperar a que esto no se siga diseminando”.