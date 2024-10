Exrector de la U. de Talca explica cifras que cuestionaban su sueldo: “Fueron extrapoladas”

Álvaro Rojas, exrector de la Universidad de Talca, respondió a las críticas sobre sus remuneraciones tras un reportaje del The Clinic que advertía que había recibido sueldos sobre los $17 millones en la casa de estudios.

Al respecto, y en entrevista con The Clinic, la exautoridad -que sigue siendo académico de la institución- aclaró que sus sueldos fueron calculados conforme a la normativa vigente, y que fueron malinterpretados en el reportaje.

Consultado en primera instancia sobre cómo se determinan los sueldos de los rectores de las universidades públicas de acuerdo a la regulación, y qué factores se consideran para esto, Rojas sostuvo que “cada universidad, en el ejercicio de su autonomía, establece los criterios de carrera académica, administrativa, de remuneraciones, incentivos y otros”.

“Los sueldos en las universidades no están regidos por la escala única de remuneraciones del sector público, al igual que otros servicios descentralizados de la administración del Estado. Es por ello, por lo que no existe un patrón único de validez general”, explicó.

En esta línea, sostuvo que los montos que se señalan en el reportaje sobre sus sueldos “han sido determinados con información apartada de la realidad”.

“Antojadizamente fueron extrapolados a 10 años, lo que proyecta un monto que buscaba llamar la atención, tal como nos podría sorprender el monto recibido por un diputado o senador o un gerente del sistema de empresas públicas que ha ejercido el cargo durante 10 años. No se indica en la nota el monto del impuesto único, pagado durante este período; aproximadamente un 35% del monto que se calcule”, sostuvo.

“Es relevante señalar que de la propia información que aporta la página de transparencia activa de la Universidad de Talca, podría hacerse el ejercicio de calcular el mismo período de tiempo de las remuneraciones de un profesor titular, simulando la asignación por el cargo del rector, con resultados muy similares a los que se presentan en mi caso”, añadió.

En este sentido, explicó el exrector, “se buscaba impactar y esa fue la bajada de la noticia (del The Clinic)”.

Foto: Universidad de Talca

“Hago presente que hace dos años y medio no ejerzo el cargo de rector y hace un año y medio fui contratado en el marco de disposiciones contenidas en la Ley 21.043, artículos 16 y 17, entre otras disposiciones, que permite a los profesores de jerarquía titular sean recontratados hasta por un máximo de hasta 22 horas hasta los 75 años. Por lo anterior, ejercí un derecho consagrado en la ley y, tal como le explicara al periodista, es una decisión que finalmente adopta la Junta Directiva de la Universidad sobre la base de un proyecto de trabajo, que se encuentra respaldado por la unidad académica a la que me encuentro adscrito. Mi contrato es hoy de 14 horas y corresponde económicamente a 14/44 (32%) del equivalente al que percibía como profesor titular”, explicó.

Asimismo, y consultado sobre cómo se determinan finalmente los sueldos de los rectores de las universidades públicas, y en específico, de la Universidad de Talca, Rojas explicó que las remuneraciones de la universidad “están reguladas por decreto, que considera diversos factores, tales como jerarquía académica, años en la jerarquía, estudios de postgrado, años de la obtención del postgrado, entre otros”.

“Este decreto, aprobado por los cuerpos colegiados superiores de la universidad, también se somete al trámite de Toma de Razón por parte de la Contraloría General de la República, de conformidad a la ley y es posible consultarlo en la Dirección de Personas o en la página web corporativa”, indicó. “Los distintos cargos de las autoridades electas de la Universidad (decanos, directores de instituto), así como también aquellas del área administrativa (vicerrectores, directores, diversas jefaturas), cuentan con asignaciones de cargo, el que se agrega a su remuneración corriente”.

En su caso particular, sostuvo, “correspondía al del profesor titular más antiguo de la universidad (desde 1989) más la asignación de cargo como rector. Otras universidades tienen modalidades distintas de definición de la renta del rector; no obstante, existe una convergencia en las remuneraciones de las máximas autoridades de las principales universidades estatales del país”, sostuvo.

En esta línea, detalló que su contrato inicial en la Universidad de Talca data del año 1983, cuando regresó de su doctorado realizado en Alemania (TU München): “En el año 1989–1990 realicé mi postdoctorado gracias a una beca la prestigiosa Fundación Humboldt de Alemania en la misma Universidad (considerada entre las tres mejores de Alemania”.

“He sido investigador principal de proyectos FONDECYT, del Ministerio de Cooperación Alemana (BMZ), consultor de FAO, CEPAL, IICA, Banco Mundial y diversos organismos nacionales. Ya siendo rector, participé en investigaciones, he escrito o he sido editor de 12 libros y he escrito 60 artículos, capítulos de libros en el ámbito de la Educación Superior y el Desarrollo Agrícola. He dictado más de 25 conferencias internacionales.

En este sentido, expresó, “me rigen como académico los mismos criterios de cálculo de remuneraciones que a todos los académicos del cuerpo regular de la universidad, establecido en el normativa respectiva”.