Facción del Bafona cumple 28 días en huelga de hambre: diputado de Comisión de Cultura anuncia acciones ante la Corte Interamericana de DD.HH.

EL 22 de julio de este año, hace exactamente cuatro semanas, parte del elenco del Ballet Folklórico Nacional (Bafona) inició una huelga de hambre, como medida desesperada ante lo que acusan, descuentos ilegales a sus salarios de mayo, junio y julio. A raíz de ello, el diputado Eduardo Durán (RN), quien es mimbro de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, anunció que denunciará la situación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (DD.HH.).

“Como hay jurisprudencia, vamos a acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque esto ya ha sobrepasado el ámbito laboral, ha sobrepasado la justicia ordinaria. Tenemos que ir a instancias superiores para que esto se pueda solucionar”, señaló el parlamentario en el frontis del Ministerio de las Culturas, donde a primera hora de este lunes se encontraba instalado el grupo de manifestantes, todo esto a menos de un mes que se inicien las celebraciones de Fiestas Patrias, las fechas de mayor actividad del Bafona.

Sobre las acciones a tomar, el diputado aseguró que se encuentra “estudiando los antecedentes para formular el escrito” que presentará ante la Corte Interamericana de DD.HH. Además, señaló que la semana pasada acudió al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) “dejando esta misma inquietud”.

Durán acusó que “en otras oportunidades el INDH asiste diligentemente ante cualquier vulneración de derechos que afectan a las personas y esto que ha trascendido la prensa, que ha trascendido los medios y está en la opinión pública ni siquiera había sido considerado por el INDH. Por lo tanto, vemos una abierta colusión entre organismos del Estado en no querer solucionar algo tan importante como lo que estamos presenciando”, sostuvo.

Por su parte, la presidenta del sindicato en huelga, Evelyn Hernández, asegura que desde el ministerio no los “escuchan, ni reciben, ni reconocen como gremio”. “No nos reconocen como dirigentes, no nos reconocen como personas finalmente”, manifestó.

Hernández, quien partió la huelga de hambre el 22 de julio junto a otro compañero -manifestación a la que posteriormente se sumaron más colegas- contó que estuvo internada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) a diez días de haber iniciado la protesta.

“Estuve cinco días en la UTI, estuve para que me estabilizaran. Y después de eso yo pedí una salida voluntaria para poder venir a esto (manifestación). Porque iban a seguir, y siguieron amenazando a las personas y han seguido en eso hasta hoy. De hecho creo que ahora están en una reunión de nuevo en lo mismo, vuelven a amenazar a la gente, vuelven a amedrentar a las personas para que no estén acá”, indicó.

La dirigente sindical aseguró que como gremio seguirán “hasta el final” con la protesta. En ese sentido, acusó que desde el ministerio “no les importa la humanidad, no les importa que nosotros lleguemos a la UTI y yo creo que, realmente están esperando que alguien se muera. Porque creo que ahí le van a dar un corte a esto”.

En esa misma línea, indicó que, a su parecer, existe una “dictadura encubierta absoluta” en el Ministerio de las Culturas. “Porque si ya pasamos por la UTI, si ya llegamos a esos niveles y seguimos en huelga de hambre y a ellos no les importa, es porque están esperando que alguien se muera”, sostuvo.

El objetivo del diputado, esta jornada, era conversar con la ministra de Culturas, Carolina Arredondo, sin embargo, al constatar que la autoridad no se encontraba en las dependencias del ministerio, el parlamentario junto a la fracción del Bafona se dirigieron hasta el Palacio Pereira, donde -según fueron informados- se encontraba la titular de Culturas.

“Esperemos que ella pueda recibirnos para que también me escuche y pueda tomar cartas en forma definitiva”, señaló el diputado.