Familia del fallecido teniente (r) Ronald Ojeda recibe refugio político en Argentina

La viuda y el hijo del teniente (r) Ronald Ojeda viajaron a Argentina luego de que el gobierno de Javier Milei les brindara refugio político. Según consigna una publicación de Radio Bío Bío, el núcleo familiar de Ojeda buscó viajar al país trasandino argumentando que en Chile se encontraban en peligro, tras el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano.

La madre y el menor de edad buscaron ayuda en Argentina junto a la hermana del exmilitar y sus hijos, luego que Josmarghy Castillo -pareja de Ojeda- denunciara que en territorio chileno estaba siendo vigilada por personas externas al Ministerio Público y que intentaron hackear sus redes sociales desde Venezuela.

El abogado de la familia, Juan Carlos Manríquez, presentó la solicitud de refugio el 4 de julio, aludiendo a que en Chile vivían con inseguridad y no contaban con protección de las policías, pese a los vínculos que han arrojado las investigaciones del crimen con sujetos altamente peligrosos.

En el documento, el legista fundamenta que “su situación es de total agobio, y me han pedido formalmente que la República Argentina considere concederles el refugio. Están en total disponibilidad en el corto plazo”.

Las diligencias para concretar el refugio se realizaron a través de dos reuniones del abogado con el Ministerio de Seguridad argentino y tras las tratativas para establecer las condiciones del viaje, finalmente este jueves 11 de julio la familia se trasladó hasta el país vecino.

Al ser consultado por la situación de la viuda y sus familiares, Manríquez contestó que “las materias de derecho penal internacional relativas al asilo y al refugio son estrictamente secretas y no me he referido, ni puedo referirme de modo alguno a ellas”.

Crimen del teniente (r) Ojeda

El teniente (r) Ronald Ojeda fue secuestrado el miércoles 21 de febrero a altas horas de la noche cuando se encontraba con su pareja en su departamento en Independencia. Un grupo de sujetos caracterizados como detectives de la Policía de Investigaciones lo sacaron de su hogar y partieron con rumbo desconocido.

No habían noticias del paradero de Ojeda hasta que la PDI dio con su cuerpo en el interior de una maleta que se encontraba enterrada en una toma de Maipú, casi diez días después de su secuestro. Hasta ahora hay un sujeto en prisión preventiva y dos se encuentra prófugos.