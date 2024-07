María Teresa Letelier: “Si el señor Desbordes hizo algo o no hizo algo para mi nombramiento, no lo sé”

“Yo estoy a disposición señores. Quién nada hace, nada teme”, afirmó la jueza María Teresa Letelier, tras dialogar con la prensa a propósito de la notificación de la apertura de un proceso administrativo en su contra en la Comisión de Ética de la Corte Suprema.

Letelier, al igual que Ángela Vivanco, Mario Carroza y Jean Pierre Matus se vio involucrada en la polémica por el presunto tráfico de influencias en los nombramientos en el Poder Judicial, tras una serie de publicaciones periodísticas a partir de las investigaciones al abogado Luis Hermosilla y al exjuez de la Corte de Apelaciones de Santiago Juan Antonio Poblete. En comunicaciones registradas en los teléfonos de Hermosilla y Poblete hay mensajes que aluden a los cuatro ministros que hoy son indagados por el máximo tribunal.

Ciper realizó una publicación respecto a un informe de la PDI -elaborado en función del caso de espionaje del Ejército- que daba cuenta de gestiones que habría realizado el exjuez Poblete con el exministro Mario Desbordes para supuestamente promover la llegada de la ministra María Teresa Letelier a la Corte Suprema. Según información de Ciper, en el marco de la investigación por las interceptaciones telefónicas de funcionarios de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) al periodista Mauricio Weibel y a militares que denunciaron corrupción en su institución, en abril de 2023 la Fiscalía Metropolitana Centro Norte incautó el teléfono móvil del exmagistrado.

”Es de centro derecha, dispuesta a trabajar y ayudar. Querida por todas, además, de ser una mujer muy aceptada y estupenda”, le habría escrito Poblete a Desbordes el 14 de marzo de 2021, según los mensajes develados por el medio. “Apoyémosla entonces”, sería la respuesta que recibió del actual aspirante a alcalde de Santiago.

Descartando “absolutamente” haber incurrido en una acción de tráfico de influencias, Letelier recalcó que ella no tiene participación en el diálogo en que se habla de su postulación.

“Estoy a disposición de la comisión y de la corte, por supuesto, porque yo aparezco al parecer en una conversación de un colega que es un tercero, no soy yo quien conversa, eso quiero que quede muy claro, no soy yo quien está hablando con el señor Mario Desbordes, sino que un colega a quien conozco, como conozco a miles de personas en el Poder Judicial, ¿no es cierto? Y él le pide ayuda al parecer para mi nombramiento, entonces si el señor Desbordes hizo algo o no hizo algo para mi nombramiento, no lo sé”, señaló.

Usted comprenderá que el nombramiento de un ministro de la Corte Suprema es un nombramiento que al final es político. Estamos en un poder del Estado, donde los poderes se tienen que poner de acuerdo, el Senado tiene que votar, y si el Senado no se pone de acuerdo para votar, nos encontramos en la situación que tenemos que no se nombran a los ministros”

Asimismo, coincidió con lo expresado por la ministra vocera del máximo tribunal, Soledad Melo, respecto a que no hay tensión en la Corte Suprema por esta situación.

“Por supuesto que tenemos diferencias, pero tensión no, somos personas adultas y estamos en la cúpula del poder del Estado, no podemos estar peleando. Entonces, simplemente hay diferencias”, sostuvo.