Fiscal de Arica destaca condena a miembros de Los Gallegos aunque advierte que el crimen organizado en la región “no ha cesado”

Mario Carrera, fiscal regional de Arica, abordó esta jornada las múltiples condenas a 34 miembros de Los Gallegos, célula del Tren de Aragua que operaba en la zona norte del país, por diversos delitos violentos.

En entrevista con Radio ADN, el fiscal destacó que se condenara a 34 de los 38 miembros, con los cuatro restantes -tres mujeres y una persona adulta mayor- siendo absueltos.

“Nosotros evidentemente estamos muy conformes porque recordemos que este trabajo no comenzó hace siete, ocho meses, que es cuando el juicio oral partió: la parte más dura y compleja del trabajo estaba cuando iniciamos esta investigación, cuando no sabíamos lo que era el Tren de Aragua, cuando nos dimos cuenta que nuestras instituciones no estaban preparadas para este fenómeno que nos llegó de un día para otro, y que desgraciadamente de una u otra manera se replicó luego, o se está replicando en el resto del país”, expresó.

En este sentido, destacó el fiscal regional, con esto la realidad en la región “cambió abruptamente”.

“No es lo mismo tener a estas personas privadas de libertad que tenerlos fuera”, afirmó.

“Uno de los elementos con los cuales uno puede medir eso es con el número de homicidios, que si comparamos el año 2022, que fue el peor año, al día de hoy, digamos desde 2024, los homicidios bajaron a la mitad, más de la mitad en estos momentos. Entonces, no es lo mismo tener a estos sujetos evidentemente privados de libertad que tenerlos fuera”, explicó Carrera.

Asimismo, y consultado sobre el nivel de operabilidad que manejan hoy Los Gallegos, indicó que esta banda “hoy día no tiene ningún nivel de operatividad en esta región, y si es que está, está en su mínima expresión”.

“Hoy día son otras preocupaciones de las que tenemos, porque evidentemente el crimen organizado no ha cesado, y además los espacios, los vacíos de poder siempre tratan de ser cubiertos por otras organizaciones”, añadió.

En este sentido, destacó que hoy día ”hay una organización colombiana denominada Los Costeños”,

“Le hemos dado buenos golpes en el último tiempo, pero por la cantidad de droga incautada y por la forma en que ha sido incautada claramente nos revelan operaciones que son preocupantes”, sostuvo.

Hace dos semanas, señaló, realizaron un hallazgo gracias al trabajo del Servicio Nacional de Aduanas, de 43 toneladas de un precursor, que es bastante caro, y que sirve para generar idéntica cantidad de cocaína. “O sea, de una u otra manera le dimos un golpe a esta organización criminal equivalente a 43 toneladas de cocaína, que era lo que se iba a poder producir con ese precursor”, detalló el fiscal regional.

“Entonces, este trabajo la verdad es que no termina, pero la realidad de la región no tiene nada que ver con la que teníamos el 2022″, añadió.