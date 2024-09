Fiscal Garrido espera que los nuevos hallazgos en el caso de los carabineros asesinados en Cañete permitan dirigir pesquisas a otros participantes

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, se refirió este domingo a los nuevos hallazgos realizados por la Policía de Investigaciones (PDI) en la investigación por el asesinato de tres carabineros en abril pasado en Cañete.

Este viernes, la PDI realizó una serie de diligencias al interior de la comunidad mapuche Nicolás Calbullanca, en el sector de Lleu Lleu, alrededor de 800 metros del lugar donde fueron asesinados los policías.

En el lugar se encontraron tres chalecos antibalas, que las institución policiales confirmaron que pertenecieron a Misael Vidal, Sergio Arévalo y Carlos Cisterna, dos radios portátiles y, además, dos contenedores con disuasivos químicos. Posteriormente, durante la misma jornada, Carabineros encontró un escudo balístico.

Hallazgo escudo balístico de uno de los carabineros asesinados en Cañete.

Respecto a los avances que podría entregar en la investigación estos nuevos hallazgos, Garrido señaló en entrevista con Estado Nacional de TVN que “el hallazgo es relevante porque nos ratifica nuestra hipótesis en el sentido de cuál fue el lugar de huida de las personas que atacaron a los funcionarios de carabineros”.

Consultado respecto a la cercanía al lugar del delito en la que fueron encontrados estos elementos, señaló que existe una colaboración entre Carabineros, el Laboratorio de Criminalística (Labocar) de la institución y la PDI para el hallazgo de los elementos.

“Además, para destacar, no se trata de un terreno plano o un terreno donde no exista vegetación. La verdad es que las condiciones del terreno hacen muy difícil su búsqueda. No se trataba de elementos que estuvieran a simple vista cerca de algún camino, sino que estaban bastante ocultos”, explicó.

También, respecto a las expectativas del Ministerio Público por los antecedentes que pueden entregar estos hallazgos, mencionó que esperan que “estas especies nos permitan obtener antecedentes en términos de evidencia o de posibilidades de comparaciones de ADN o de otro tipo de peritajes que nos permitan reforzar los elementos de imputación”.

“Siempre es conveniente seguir ahondando o seguir aportando antecedentes en ese mismo sentido, pero también que nos permitan dirigir nuestras pesquisas hacia otras personas que han participado en este hecho”, agregó al respecto.

Fiscal Garrido espera que los nuevos hallazgos en el caso de los carabineros asesinados en Cañete permitan dirigir pesquisas a otros participantes. En la foto, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido. Foto: Rocío Cuminao Rojas / La Tercera

Implicados y búsqueda de Tomás Antihuen Santi

Luego que el pasado 29 de julio más de 100 operativos policiales concretaran la detención de los hermanos Felipe y Yeferson, además de Nicolás Rivas Paillao, se encuentra prófugo de la justicia Tomás Antihuen Santi.

Para concretar su captura, la Fiscalía emitió el 2 de agosto una alerta roja internacional ante el peligro de una eventual salida de Antihuen Santi del país.

Consultado por la participación de otros individuos, Garrido señaló que, hasta el momento, “no existen otras personas respecto a las que nosotros estemos hoy día en condiciones de formular una imputación”. Sin embargo, enfatizó que “algunas líneas de investigación apuntan a la participación de otras personas”.

Sobre Tomás Antihuen, señaló que no ha salido del territorio nacional y que habrían probablemente cómplices que estarían cooperando con su huida.

“Mantener una huida durante tanto tiempo nos parece que es difícil de realizar si no se cuenta con algún grado de colaboración de algunas personas. Y eso es lo que explicaría también la mantención de este tiempo de parte del imputado en calidad de prófugo”, señaló al respecto.