Fiscalía establece los hitos que marcaron “la llegada del crimen organizado transnacional” a Chile

La Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional estableció seis hechos que marcaron la llegada del crimen organizado transnacional a Chile. Según detallaron, la mayoría de ellos corresponden a ilícitos cometidos en el norte y la zona central del país, a manos de la organización transnacional Tren de Aragua.

El director de la Unidad, Ignacio Castillo, señaló que este tipo de criminalidad se caracteriza por “el nivel de violencia que ha ido presentando desde su llegada y por el cambio que ha implicado en algunos de los mercados ilícitos criollos”.

En ese sentido, mencionó algunos escenarios que antes de la llegada de organizaciones criminales extranjeras no eran comunes en el país, como ”los secuestros extorsivos y las extorsiones en general”. Así como “el mayor número de homicidios entre bandas rivales o para control territorial, el cobro de ‘vacunas’ en pasos fronterizos o plazas”.

Estos fenómenos -explicó Castillo- “denotan que hay un cambio sobre todo cualitativo en las formas en que se presenta la criminalidad organizada transnacional en relación con la nacional”.

Imagen de archivo: PDI de Arica realiza operativo para desarticular banda criminal. Fotos Patricio Banda/Aton Chile.

Por su parte, el fiscal regional metropolitano sur y coordinador de los equipos ECOH, Héctor Barros, señaló que la criminalidad transnacional es “mucho más dinámica, donde no existe el arraigo territorial, ni tampoco podemos conocer sus redes, porque muchos de ellos están en condición irregular, por lo tanto, no tenemos ni siquiera su identidad (…) incluso los líderes de estas organizaciones muchas veces no están en el país, sino que están en otros países desde donde dan las instrucciones”.

Sobre los desafíos investigativos, el persecutor indicó que se tendrá que “analizar si estas bandas o grupos se van a enfrentar, si empiezan a ocupar los mismos mercados o mercados ilegales distintos, si se van a integrar entre ellos o si derechamente van a seguir operando en áreas distintas y también tenemos que analizar cómo se van a arraigar en la criminalidad nacional y en futuras generaciones”.

¿Qué se entiende por crimen organizado?

Según detallaron desde Fiscalía, en Chile el crimen organizado nacional “ha estado siempre marcado por el mercado de la droga”.

De hecho, precisaron que “esta es la expresión delictual que posee la mayor capacidad para movilizar al resto de los delitos vinculados del crimen organizado”.

En cuanto a las cifras, los ilícitos por infracción a la Ley de Drogas son, 2,2% (35.697) del total de ingresos del Ministerio Público (1.552.289) según el último boletín estadístico de 2023.

Imagen referencial. Foto: PDI.

Los seis hitos que marcaron el ingreso del crimen organizado

1. La llegada de Larry Changa

Desde Fiscalía indicaron que el primer hito “relevante” que marcó el ingreso del crimen organizado al país fue el arribo a tierras nacionales de uno de los fundadores y máximos líderes del Tren de Aragua, Larry Amaury Álvarez Núñez, alias “Larry Changa”.

Álvarez llegó a Chile en 2018 y es cofundador de la banda criminal junto con Héctor Guerrero, alias “Niño Guerrero”, y a Johan Romero, alias “Johan Petrica”. El Tren de Aragua es una organización de origen venezolano que nació en la cárcel de Tocorón, en el Estado de Aragua.

El pasado 1 de junio Larry Changa fue capturado en la ciudad de Armenia, en Colombia, y la Fiscalía Nacional solicitó su extradición a Chile por los delitos cometidos en Iquique, Los Vilos, Ovalle y Valparaíso.

2. El asesinato del cabo Palma

El 5 de abril de 2023 el cabo primero de Carabineros, Daniel Palma Yáñez, fue asesinado en pleno centro de Santiago, mientras realizaba labores de fiscalización vehicular en la avenida Matta.

El carabinero fue baleado en la cabeza por ocupantes de un vehículo. Las investigaciones de Fiscalía determinaron que quienes lo asesinaron fueron integrantes del Tren de Aragua

Actualmente hay cinco personas en prisión preventiva por este delito, todos ellos son sujetos que cobraban “vacunas” en un cite de Santiago.

3. Detenciones de los líderes del Tren de Aragua en Chile

En términos judiciales se investigan varias causas ligadas al Tren Aragua en el país. La Fiscalía Regional de Tarapacá ha presentado cargos contra 12 miembros de la organización en Chile, entre ellos Carlos González Vaca, alias “Estrella”, y Hernán Landaeta Garlotti alias “Satanás”.

Según indicaron, Estrella es el líder de la agrupación en Chile, y para él la Fiscalía pide dos penas de presidio perpetuo calificado, una pena de reclusión perpetua y 125 años de presidio por los distintos delitos por los cuales se le acusa.

Dichas acusaciones se enmarcan en la causa denominada Tren de Aragua I, cuya fecha de inicio del juicio oral está fijada para el 11 de marzo de 2025.

Por otra parte, en la causa llamada Tren de Aragua II, la Fiscalía investiga a 29 personas, incluido el líder internacional “Larry Changa”.

En esa misma causa se investiga al líder en Chile y jefe de plaza de Santiago, Edward Nava Navarro, alias “Enano”, al jefe de plaza de Ovalle, José Sequera López y el jefe de plaza de Chillán, Jorge Boyer Rodríguez. Según detallaron desde Fiscalía, el plazo de investigación de la causa finaliza el 15 de septiembre.

El ministerio Público explicó que estas estructuras delictivas se dedicaban a “delitos de tráfico de migrantes, de drogas, homicidios, secuestros extorsivos, trata de personas para fines sexuales, e internación de armas de fuego, entre otros ilícitos”.

4. Quíntuple homicidio en Batuco

El 9 de abril de 2023, en una parcela en Batuco, lo que parecía ser un Baby Shower resultó ser una fiesta electrónica, donde una camioneta fue baleada. En el vehículo iban a bordo cinco ocupantes.

La Fiscalía de Tarapacá está investigando este caso.

5. Quíntuple homicidio en Lampa

El 16 de julio de 2024, en una parcela en Lampa, cinco personas fueron asesinadas en medio de una fiesta. De momento hay cuatro personas en prisión preventiva por este hecho. La causa quedó a cargo de la Fiscalía ECOH de la Región Metropolitana.

6. El crimen del exteniente Ronald Ojeda

La madrugada del 21 de febrero, el exteniente venezolano refugiado en Chile, Ronald Ojeda Moreno, fue secuestrado en su departamento en la comuna de Independencia por un grupo de sujetos que simularon ser detectives de la PDI.

El 1 de marzo, tras nueve días desparecido, su cuerpo sin vida fue encontrado a varios metros bajo tierra, en una maleta al interior de una mediagua en una toma en Maipú.

El fiscal Héctor Barros incluye este hecho entre los hitos el caso de secuestro con homicidio que, de acuerdo a antecedentes de la investigación, estaría vinculado el Tren de Aragua donde además habría una motivación política por el perfil de la víctima.