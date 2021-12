Fiscalía formaliza a exfuncionarios públicos: La trama de los pagos a los principales imputados del caso LED

En el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el Minsiterio Público formalizó hoy a Paul Pacheco Quintanilla y su pareja, Javiera Correa Neira, por el delito de lavado de activos reiterados. Esto, según la Fiscalía de Ñuble, tras una supuesta triangulación de dinero al adquirir diversos “bienes de lujo” con el dinero que habrían recibido de la empresa Itelecom entre los años 2017 a 2020.

Los imputados quedaron con arresto domiciliario total por el delito que se les imputa. Para el caso de Pacheco, esta medida ya la cumple luego de ser formalizado por el delito de cohecho y violación de secreto en abril del presente año. Pacheco, de acuerdo a la imputación del ente persecutor, habría cometido cohecho mientras se desempeñaba como funcionario del Ministerio de Energía.

“En caso de que los dos mantuvieran solo su remuneración por trabajar en el Ministerio de Energía, juntando sus remuneraciones no habrían podido acceder a la compra de un automóvil avaluado en 80 millones de pesos”, dijo la fiscal del Ñuble Paulina Valdebenito.

La defensa de la pareja, José Villalobos no estuvo de acuerdo con la medida para Correa Neira, ya que, dijo, “ella no tenía conocimiento del origen de los dineros que manejaba su pareja, Paul Pacheco. El dinero que ella manejaba es a causa de su remuneración personal”, sostuvo.

En el relato de los hechos, la Fiscalía explicó al tribunal que Pacheco, mientras se desempeñaba como profesional de la División Eficiencia Energética en la Subsecretaría de Energía, fue contactado por la empresa Itelecom para “recibir un pago a cambio” de que el holding se adjudicara una licitación que le permitiera cambiar luminarias de alumbrado público en distintas comunas.

En ese sentido, al fiscal Valdebenito detalló los montos que el imputado habría recibido por parte de la empresa privada: entre el 2017 y 2018 Pacheco recibió un total, aproximado, de $108 mil millones como soborno desde la empresa Itelecom, los cuales fueron depositados en cinco distintas cuentas corrientes de su propiedad, indicó la persecutora al tribunal.

Además, añadió, entre los años 2019 y 2020 la misma empresa realizó los depósitos de $ 63 millones al mismo imputado. En septiembre de 2019, $ 50 millones fueron transferidos desde Itelecom a la cuenta corriente de la empresa Ingeniería Transmeter Ltda., cuyos derechos sociales en un 50% son de propiedad del Pacheco Quintanilla. Durante septiembre y diciembre de 2019, en tanto, se habrían realizado transferencias desde la cuenta de dicha empresa hacia una cuenta personal del imputado.

Posteriormente, entre abril y mayo de 2020, Itelecom habría transferido $ 14 millones a una cuenta corriente perteneciente a la empresa Ingeniería Transmeter Ltda, de propiedad de Pacheco. De ese monto, $ 13 millones fueron destinados a otra cuenta personal del imputado, dijo la Fiscalía.

Los lujos de la pareja

Según lo indicado por la Fiscalía, Pacheco traspasaba propiedades a su pareja para así desviar que todo estuviera a un nombre. Por ejemplo, explicaron, en 2017 compró un auto Mazda, año 2018, por el monto de $21 millones, donde pagó la mitad del monto al contado y el resto con transferencias electrónicas realizadas entre el 8 y 14 de septiembre del mismo año a la automotora.

De acuerdo a los antecedentes del ente persecutor, a inicios de 2018 compró un auto de lujo marca Porsche, donde pagó con su tarjeta de crédito $ 46 millones y entre enero y marzo de ese año realizó abonos de $ 24 millones, con el fin de no sobregirar su tarjeta de crédito.

Luego en abril de 2018 compró a nombre de su expareja Bárbara Cisternas Salgado, el vehículo Mazda año 2018, pagando $13 millones. El pago de dicho monto lo realizó en tres cuotas de $7 millones.

El Ministerio Público además detalló que en enero de 2019 los imputados Pacheco Quintanilla y Correa Neira adquirieron, en partes iguales, el bien raíz ubicado en la comuna de Colina. El precio de la propiedad corresponde a 11.654 UF, donde se efectuó el pago de un pie de 2.204 UF en dinero efectivo y al contado. El pago del resto de la propiedad fue por medio de un crédito hipotecario.

Posteriormente, en julio de 2020 por medio de escritura pública suscribieron un contrato simulado de compraventa en todos los derechos que Pacheco tenía sobre la casa en la comuna de Colina. “El imputado simuló vender la propiedad a Javiera Correa Neira, y ella simuló comprar la propiedad. Acto que nunca se realizó”, dijo la fiscal Valdebenito.

La Fiscalía agregó que para septiembre de 2019, Pacheco adquirió un nuevo vehículo marca Porsche, modelo 2020, pagando un monto total de $80 millones de pesos.

La defensa asegura que Correa Neira no tiene ningún vehículo a su nombre y que no recibió dinero por parte de su pareja, por lo que consideran el delito que se le imputa no es correcto. “La imputación carece de fundamentos, ya que ella mantiene una actividad lícita que se ha visto manchada por el actuar de su pareja”, dijo Villalobos.

El próximo 6 de enero se realizará la audiencia de revisión de la medida cautelar, ya que en esta ocasión no se encontraban todos los representantes de los involucrados en el caso LED. En la oportunidad se comunicará el periodo de investigación.