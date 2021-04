Ex funcionario de Ministerio de Energía detalla pagos en caso led: Itelecom lo sobornó con $ 322 millones y operó para licitaciones en 17 comunas

Hoy a las 9.00 la fiscalía formalizó por soborno al dueño de Itelecom, Marcelo Lefort, y a dos directores de la empresa, Pedro Guerra y Ricardo Rodríguez. Además, levantó cargos en contra de un ex funcionario clave en licitaciones de proyectos de alumbrado público del Ministerio de Energía, Paul Pacheco. Este último fue formalizado por cohecho.

El Ministerio Público pidió para los exdirectivos y para el funcionario público su arresto domiciliario total y para Lefort, la prisión preventiva. Este último ya se encuentra en la cárcel desde el 9 de mayo de 2020 por presuntos sobornos a funcionarios de la Municipalidad de Chillán. Pero la red sería mucho más amplia: su empresa es investigada por la fiscalía por el presunto pago de millonarias coimas a al menos 11 municipalidades y a funcionarios del Ministerio de Energía, a cambio de adjudicarse millonarias licitaciones de luminarias led.

En su declaración del 23 de febrero pasado, Lefort dijo que en total se le pagó, de lo que él tenía conocimiento, cerca de $ 140 millones en sobornos a Pacheco y que incluso le quedaron debiendo una parte. Sin embargo, de acuerdo al interrogatorio del mismo Pacheco, que entregó a la fiscalía el pasado 22 y 23 de febrero, le prometieron un pago total de $ 322 millones y al menos le pagaron $ 255 millones.

El ingeniero eléctrico explicó que comenzó a trabajar en esta repartición pública el 26 de octubre de 2015, lugar donde permaneció trabajando hasta 2020. Y detalló que su relación con Itelecom partió porque un compañero de la universidad, David Fuentealba, le hizo preguntas técnicas sobre luminarias en agosto o septiembre de 2016. “Un día me invita a comer y me comenta que me iba a acompañar su jefatura, nos juntamos a almorzar en la Bifería de Providencia”, dijo.

Ya en la segunda declaración del 23 de febrero, Pacheco quiso especificar montos exactos que recibió a cambio de ayudar a Itelecom en los procesos licitatorios: “Quiero indicar en qué proceso me pagaron y cuánto me pagaron. En total me pagaron por cinco procesos que fueron las dos licitaciones del ministerio, que contenía 12.978 luminarias adjudicadas por Itelecom por un monto de $ 64.890.000 adjudicados para mí, pagado en efectivo durante febrero y junio de 2017 por Ricardo Rodríguez”.

Más adelante detalló que “el otro proceso por 23.746 luminarias, por un monto total de $ 118.730.000 pagados durante 2017 y 2018 en efectivo por Ricardo Rodríguez”, declaró. Luego, en la licitación de Puente Alto “por un total de 14.384 luminarias y un monto aproximado de $ 71.920.000”. Así, el monto total asciende a $ 255 millones en total.

Pacheco agregó que participó “de alguna u otra manera operando para Itelecom en Santiago, San Miguel, Puente Alto, Iquique, Puerto Montt, Calbuco, Valdivia, Los Ángeles, Pirque, La Reina, Concepción, Providencia, Lo Prado, Aysén, Coyhaique, Puerto Natales y San Joaquín (...). En total son 64.575 luminarias aproximadamente, por un monto total de $ 322 millones, donde no se me pagó la totalidad de ese monto”.

Elaborador de bases de licitación

Sostuvo que “estos pagos correspondían al acuerdo inicial hecho con Ricardo Rodríguez en 2016, el cual consistía en ayudarlos en el amplio espectro de colaborar, no quedó explicitado cómo, en las licitaciones en que yo participaba de cualquier forma, ya como elaborador de bases, miembro de la comisión y asesor técnico de un municipio”.

Según dijo la fiscal Nayalet Mansilla en la formalización, Pacheco, “infringiendo gravemente los deberes de su cargo, especialmente los de probidad y de confidencialidad, permitió que los imputados Lefort, Rodríguez y Guerra supieran, con anterioridad a la respectiva adjudicación, los avances del proceso licitatorio”. En esa misma línea, sostuvo que “Pacheco, en su calidad de funcionario público, intervino directamente en el proceso de licitación por recambio de luminarias led llevado adelante por la Subsecretaría de Energía el año 2016, ocupando el cargo de presidente de la comisión evaluadora de la licitación, aseguró que parte de dicha licitación fuera adjudicada a Itelecom, ejecutando, además, acciones para dejar fuera de competencia a las otras empresas oferentes. A cambio de ello, Pacheco aceptó recibir (...) un beneficio económico que se pagaría a partir de la firma del respectivo contrato de suministro”.

El juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Jaime Fuica, decretó para los cuatro imputados el arresto domiciliario total. Sin embargo, Lefort permanecerá en prisión preventiva por las otras causas donde fue formalizado.