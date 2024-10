Formalización de Rozas y Yáñez: Chong da cuenta de instrucción para conocer antecedentes policiales de civiles lesionados

La fiscal jefa de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Ximena Chong, dio cuenta de una serie de definiciones que adoptó Carabineros en relación a la información de civiles lesionados durante manifestaciones asociadas al llamado estallido social.

Chong entregó esta información en el marco de la audiencia de formalización por delitos omisivos del ex general director de Carabineros Ricardo Yáñez su antecesor Mario Rozas y el exsubdirector de la policía uniformada Diego Olate.

Según expuso la fiscal, en la primera semana de desórdenes, el entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick, le envió un oficio a Rozas, que encabezaba en esos días la policía uniformada, solicitando recibir información diaria respecto de los sucesos e informar sobre los civiles lesionados.

Casos de civiles lesionados se informaron solo en base a partes

De acuerdo al relato de la persecutora, el requerimiento del gobierno fue gestionado por el jefe del Departamento Análisis Criminal, coronel Carlos Santos.

“Santos señala que las unidades operativas territoriales están obligadas a emanar a diario un informe de hechos relevantes o hechos de interés. Y lo que señala Santos Poblete es que la instrucción que él recibe es que respecto de los civiles lesionados, la información que se proporciona al gobierno es aquella emanada de los partes policiales, es decir, de aquellas personas que siendo lesionadas concurren a alguna unidad policial para efectos de plasmar una denuncia en contra de funcionarios de Carabineros. O de aquellos casos, que no los hay, de funcionarios de Carabineros que en cumplimiento de las obligaciones emanadas de las disposiciones de flagrancia del Código Procesal Penal hubieren detenido a otro funcionario de Carabineros cometiendo algún delito de apremios. Y por lo tanto, esta información no se nutre de fuentes abiertas”, relató.

Chong indicó que “la preocupación por la cuestión de los lesionados civiles” fue de menos a más, según se puede observar a partir del análisis de documentos electrónicos emanados desde la institución.

Catastro y fichas

La fiscal explicó que el 18 de noviembre de 2019, el director de Orden y Seguridad por esos días, Ricardo Yáñez, por orden de Rozas requiere un catastro actualizado del consumo de disuasivos químicos, municiones de escopeta antidisturbios y decomisos, información que sirvió para una base de datos y era utilizada como insumo para la confección de informes diarios de contingencia.

Según un documento exhibido por el Ministerio Público, el 29 de noviembre de 2019, conforme a la nómina de lesionados que existían a la fecha por el uso de perdigones, la Dirección de Orden y Seguridad de Carabineros dispuso la confección de una ficha por cada uno de estos lesionados.

“Se dispone confeccionar una ficha por cada uno de los lesionados, debiendo incluir, y acá es lo interesante, consultas al sistema de control imputado conocido, es decir, a los antecedentes policiales previos de las personas lesionadas, consignándola en cada uno de ellos”, comentó la fiscal.

Se le consultó a Piñera y a Blumel

La persecutora expuso que “de lo que se trataba es de no recolectar información sobre la gravedad de las lesiones, no recolectar información respecto del estado de salud de los lesionados, tampoco recolectar información respecto de los posibles personas responsables eventualmente de estos actos, sino que más bien está asociada a la ubicación de antecedentes previos que no guardan relación”.

Chong indicó que la situación fue consultada a autoridades de gobierno de la época al tomar sus declaraciones para la causa.

“Se le preguntó, por ejemplo, al expresidente Sebastián Piñera, cuando le tomamos declaración, cuál creía él o si había sido informado respecto de la existencia de esta ficha y cuál era el motivo y dijo desconocerlo. Lo propio hizo el exministro del Interior, Gonzalo Blumel”, mencionó.