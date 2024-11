Francisco Orrego, a favor de reinstalar la estatua de Baquedano: “Si no vuelve a donde tiene que estar es porque estamos desconociendo nuestra historia”

Este domingo, el candidato a gobernador regional metropolitano, Francisco Orrego (RN), se mostró a favor de concretar la reinstalación de la estatua del general Baquedano.

Fue este 17 de noviembre que en el programa Mesa Central de Canal 13, los candidatos a gobernador por la Región Metropolitana, Claudio Orrego (Ind.-ex DC) y Francisco Orrego (RN), expusieron sus planes para llevar a cabo en el cargo.

En un momento del debate, el moderador Iván Valenzuela le preguntó a Francisco Orrego: “¿Usted devolvería la estatua de Baquedano?”, a lo que éste respondió: “Sí, sin duda. A ver, Baquedano es el segundo héroe patrio más grande de la historia de nuestra nación. Combatió en la guerra contra la Confederación Perú-Bolivia. Combatió en la guerra del Pacífico. Fue presidente designado provisorio después de Balmaceda en la guerra civil de 1891. Fue senador por Rancagua. Fue senador por la Región Metropolitana. Cuando tenía 14 años se metió de polizón en un barco para ir a la guerra”, recapituló.

“O sea, si Baquedano no vuelve a donde tiene que estar es porque nosotros estamos desconociendo nuestra historia. Nuestros valores. Nuestras tradiciones. Eso vive siempre reivindicado. Por eso en su momento voté rechazo”, concluyó Orrego.

Personal del Ejército, Carabineros y Monumentos Nacionales participaron en el traslado de la estatua de Manuel Baquedano ubicada al centro de la Plaza Italia para su restauración, luego de ser afectada por las protestas del estallido social, el 12 de marzo de 2020. Foto: Andrés Pérez

Las declaraciones se dieron dentro de las preguntas relacionadas con ciudad y calidad de vida. Cuando se les preguntó qué atribuciones debería tener un gobernador regional para hacer mejoras sustantivas en la calidad de vida urbana, Francisco Orrego respondió: “¿Qué me gustaría tener a mí como gobernador? Tres elementos fundamentales. Primero, la división de pavimentación del Serviu. Hay que reparar los hoyos, estamos proponiendo reparar los cerca de 80 mil hoyos. Yo no solamente quiero esas atribuciones, quiero ese presupuesto que es bien grande para solucionar problemas reales de los vecinos”.

Orrego (RN) también fue consultado por cómo valoraría la gestión de su contrincante en la gobernación regional. “Su oponente exhibe el eje Alameda-Providencia como uno de los grandes logros de este período de gobernación. ¿Comparte usted esa visión de la ciudad, esa manera de mirar la ciudad que está expresada arquitectónicamente, urbanísticamente, en el eje Alameda-Providencia?”, preguntó el moderador.

“Comparto la visión de la ciudad respecto a que hay que mejorar los espacios públicos, sin duda. De que sea un gran legado el eje Alameda-Providencia… Yo vivo ahí hace 20 años. Dos baldosas. O sea, digamos las cosas por su nombre. Dos baldosas. Y están partiendo las reparaciones ahora hace dos semanas. ¿Por qué? Porque tenemos elecciones. O sea, yo soy vecino. Yo ando en el scooter todos los días por ahí. Me tengo que andar esquivando los hoyos para no matarme y caer debajo de una micro. Esa es la realidad”, criticó Orrego (RN).

Al final del tema ciudad, Valenzuela le preguntó si él prohibiría el uso de scooters. “No, es un mecanismo de movilización muy importante. Lo que sí hay que hacer, a todos mis amigos que andamos en scooters. Primero, casquito. Chaleco reflectante. Buena ciclovía. Ahí hay harto que hacer. Las vamos a mejorar. No por la vereda. Lo más importante, calle. Calle, muchachos. No vereda. En la vereda no, porque hay peatones. Y ahí podemos pasar a llevar una familia, un padre, una niña. Tenemos que andar por la calle, por donde corresponde. Por el lado izquierdo, que nos corresponde. O por la ciclovía, cuando hay ciclovía autorizada”, recomendó.

“El problema no es ese. El problema son los hoyos. Son los hoyos. Porque te puedes matar andando en bicicleta. Te puedes matar andando en scooter. Te lo digo porque conozco la ciudad al revés y al derecho. Porque soy vecino de Santiago Centro. Porque vivo hace 10 años ahí. Porque conozco la realidad. Porque soy uno más”, enfatizó.