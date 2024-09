Galilea defiende a Chadwick por su relación con Hermosilla: “Todos tenemos amigos que pueden haber hecho embarradas”

En entrevista con Mesa Central de Canal 13 este domingo, el senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, defendió al exministro del Interior Andrés Chadwick por su relación con el abogado Luis Hermosilla, en prisión preventiva tras ser formalizado por delitos tributarios, soborno y lavado de activos en el caso Audio.

“Yo conozco a Andrés Chadwick y nunca lo he visto hacer algo que merezca ninguna recriminación moral. Y por tanto, yo en esto opero como opero respecto de cualquier persona. Yo entrego mi total presunción de que la persona es inocente, es honrada, es honesta. Y no porque él haya sido compañero de universidad de Luis Hermosilla, yo voy a empezar a criticar y a tejer todo tipo de sospechas sobre él”, señaló Galilea de entrada.

A su juicio, el caso no tendrá “ninguna” influencia en la candidatura de Evelyn Matthei a La Moneda, la más probable carta presidencial de Chile Vamos.

En el marco de la indagatoria se tuvo conocimiento de pagos por sobre 190 millones de pesos de Hermosilla al exministro, algo que Chadwick indicó que está plenamente justificado. “Corresponden a pagos por trabajos jurídicos que se realizaron por mi persona desde el momento en que acordamos con el abogado Hermosilla conformar una comunidad de techo a comienzos de 2020″, señaló en una declaración el aludido.

También los fiscales dieron cuenta de los 30 mil euros que según declaró Hermosilla habrían sido facilitados por Daniel Sauer para gestionar el pago al abogado alemán Kai Ambos por la elaboración de un informe para la defensa de Chadwick cuando fue acusado constitucionalmente.

Contratarlo en Interior fue “una alternativa válida”

Ante los cuestionamientos a Hermosilla, Galilea recordó que “era un connotado abogado de la plaza que hoy día dejó de serlo de acuerdo a todos estos antecedentes y lo contrataba mucha gente, gobiernos de izquierda y de derecha”.

“Desde el punto de vista de con quién yo me asesoro, los ministros son absolutamente libres. Hermosilla, tengo entendido, que es un gran especialista en derecho penal. El Ministerio del Interior, dentro de sus áreas de trabajo, tiene la Seguridad. Y tiene que interactuar con policías, tiene que saber bien cómo se generan pruebas, cómo reaccionar frente a esto, frente al otro. Y por lo tanto, es una alternativa válida”, afirmó el timonel de RN, ante la incorporación de Hermosilla en el gabinete del exministro durante la segunda administración de Sebastián Piñera.

“No se le puede pedir control de lo que fanfarronean sus amistades”

Ante revelaciones de diálogos de Hermosilla que se conocieron en la formalización, festejando nombramientos en el gobierno de Piñera, Galilea apuntó a un fanfarroneo del abogado.

“Si tú tienes un amigo particularmente importante, hay mucha gente que es muy cuidadosa de esa amistad. Y otros amigos tuyos que no son cuidadosos. Y que al contrario, fanfarronean con la posibilidad de hablar con Fulano, Zutano, y qué sé yo, que son muy amigos. Entonces, no se le puede pedir ni a Chadwick ni a nadie que tenga un control de todo lo que puedan decir, hacer, ofrecer o no ofrecer, fanfarronear o no fanfarronear por parte de sus amistades”, argumentó Galilea.

“Todos tenemos amigos que pueden haber hecho embarradas en la vida. No por eso deja de ser tu amigo. Y no por eso tú pasas a ser como, entre comillas, cómplice de lo malo que haya hecho un amigo tuyo por haber sido amigo desde el colegio o de la universidad. Entonces, esa es la injusticia que yo creo en la que no podemos entrar ninguno de quienes tenemos espacio de poder”, reflexionó.