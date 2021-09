Galli por atentado en Carahue: “Todos los esfuerzos de las policías, la fiscalía y también del gobierno van a estar en encontrar a los responsables”

El domingo se registró un atentado incendiario en la comuna de Carahue, en la Región de La Araucanía, que dejó a un matrimonio con graves quemaduras y en riesgo vital.

Esto, luego de que un grupo de cuatro personas encapuchadas, vestidas con ropas militares a bordo de dos camionetas, entraran a un predio del matrimonio para incendiar la propiedad. La Fiscalía indaga un posible vínculo con el robo de madera y el ataque.

En esa línea, el Ministerio Público no ha establecido de momento un vínculo entre el atentado y una reivindicación territorial, debido a que nadie se ha adjudicado el ataque, no se encontraron panfletos en el lugar y las víctimas no tienen denuncias previas por tomas o intentos de ataques. El matrimonio se mantiene internado en la UCI del Hospital Regional de Temuco.

Hoy, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, señaló que “todos los esfuerzos de las policías, la fiscalía y también del gobierno van a estar en encontrar a los responsables”. En medio del balance de Carabineros de todos los martes, Galli dijo que “cuando una persona atenta a través de fuego contra una vivienda no sabe el daño que va a ocasionar, puede ser el daño contra la propiedad, pero puede ser un serio daño contra las personas, que puede incluso amenazar su vida. Eso es exactamente el caso de Carahue: un atentado con fuego, que significó que dos adulto mayores resultaran lesionados. Ellos está valiéndose entre la vida y la muerte”.

La autoridad de gobierno añadió que “sabemos la situación que se vive en Carahue, hace pocos meses vivimos una situación dramática en que gracias al procedimiento policial oportuno se pudo evitar un ataque incendiario en la comuna de Carahue, que lamentablemente terminó con una persona fallecida”. Esto último, en referencia a un enfrentamiento entre carabineros y encapuchados ocurrido el 9 de julio en esa comuna, que terminó con un comunero fallecido.

“Aquí cuando algunos matizan las situaciones que ocurren en Carahue y en la macrozona sur, cuando muchos salían a reaccionar y condenar la muerte de esta persona, lo que hacen es que no se dan cuenta que esa falta de condena genera la impunidad para aquellos, que ahora de nuevo en Carahue, atentaron con armas de fuego y con fuego en contra la pareja de adultos mayores”, concluyó el subsecretario del Interior.