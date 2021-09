Fiscalía indaga vínculo entre robo de madera y atentado en Carahue que dejó a matrimonio en riesgo vital

La vivienda que fue incendiada en Carahue y cuyos moradores quedaron gravemente heridos.

Hasta ahora, los persecutores no logran establecer un vínculo claro entre el atentado y una reivindicación territorial ¿Por qué? Nadie se ha adjudicado el ataque, no se encontraron panfletos en el lugar y las víctimas no tienen denuncias previas por tomas o intentos de ataques. Lo que sí hay -señalaron fuentes consultadas- es un probable vínculo con el robo de madera. Eso, dado que en junio del 2020, el matrimonio denunció amenazas, luego de que una forestal les cediera madera que había sido sutraída de un atraco.