General director de Carabineros por su formalización: “Que la institución esté frente a una imputación no es justo. La persona imputada es Ricardo Yáñez”

Previamente al triple homicidio de carabineros en Cañete, ocurrido en la madrugada del sábado, el general director de la institución policial, Ricardo Yáñez, abordó la formalización en su contra que está programada para el 9 de mayo por su presunta responsabilidad en el delito omisivo de apremios ilegítimos y homicidio durante el estallido social.

En una entrevista concedida a El Mercurio, el general se refirió a los recursos judiciales que ha presentado su defensa para frenar la formalización y que han sido rechazados por los tribunales. “Cuando uno entrega el patrocinio de poder a un abogado es para que el abogado lo defienda a uno y haga todas las acciones que son propias de su área de especialidad. Yo no manejo esos temas y me he concentrado única y exclusivamente, de verdad, en trabajar por la institución”.

“Todas las acciones que está haciendo la defensa tienen por objeto, primero que todo, enterarse de cuáles son las causas por las cuales se me va a formalizar. Yo no tengo conocimiento del alcance de las mismas. Lo que sí le puedo decir es que la figura del general director es una figura que representa a cada uno de los carabineros del país. Y cuando se afecta la figura del general director, claramente se afecta también a la institución”, agregó.

Consultado sobre si tomó ya la determinación de dejar el cargo antes de su formalización, como trascendió hace unos días, la máxima autoridad de Carabineros respondió: “Yo no he tomado ninguna decisión todavía. Las decisiones se tomarán en su minuto, tal como lo señaló el Presidente. La tomaré con él, sentado en su oficina o como él disponga”.

“La figura del general director es la institución. Y, obviamente, que la institución esté sentada frente a una imputación no es justo. La persona que está imputada es Ricardo Yáñez y es Ricardo Yáñez quien tiene que presentarse al tribunal de garantía”, aclaró.

General director de Carabineros por su formalización: “Que la institución esté frente a una imputación no es justo. La persona imputada es Ricardo Yáñez”. En la imagen, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Ayer, en un punto de prensa, la ministra del Interior, Carolina Tohá dio algunas luces sobre la permanencia de Yáñez en el cargo: “Lo que hoy necesitamos es estar todos unidos. Este no es un momento en que podemos recoger ni enfrentar ningún tipo de debilitamiento, entonces vamos a encontrar la manera que ninguna situación debilite a los que tenemos que estar presenten, partiendo por Carabineros, que es la víctima acá (...) Vamos a encontrar la manera en que esto sea así y que en los próximos días no pase nada que signifique debilitar, dividirnos o abrir entre nosotros algo que nos divida, cuando lo que necesitamos es trabajar juntos”.

Luego, el Presidente con el general director a su lado, aseguró que “nuestro rol como autoridades es dar conducción y entregar resultados, no actuar con la cabeza caliente. Y en esto todos somos necesarios. Por cierto, lo es también el general Yáñez”.