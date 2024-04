General Ricardo Yáñez y su formalización: “Por ahora, estoy 100% comprometido con la seguridad de mis compatriotas”

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, participó la mañana de este martes de la ceremonia de colocación de la primera piedra de la nueva tenencia de la policía uniformada en la zona norte de La Pintana, en el sector denominado Parque Villa El Roble.

Tras la ceremonia, Yáñez fue consultado por la decisión de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte de aumentar de 400 a 1.386 los casos de violaciones a los derechos humanos el contexto del estallido social que imputarán en la causa que está enfrentando y por la admisión a trámite en la Corte Suprema de la solicitud que legisladores presentaron para la remoción del fiscal Xavier Armendáriz, persecutor que encabeza la indagatoria en su contra.

“Respecto a los requerimientos que puedan hacer autoridades de otros poderes del Estado, yo no me puedo pronunciar. Respecto al tema judicial, la verdad que hay un equipo de abogados que está trabajando en ello, tampoco me voy a pronunciar porque estoy enfocado, créanme, hoy día, en más seguridad que creo que es lo que la gente, los vecinos y la comunidad quiere”, recalcó el jefe policial.

El Ministerio Público acusa al general de responsabilidad de mando en los delitos de subalternos en las manifestaciones tras el 18 de octubre de 2019. Se le imputa omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio. Su formalización está fijada para el 7 de mayo.

“Nuestro compromiso está con la seguridad de las personas. El resto de las cosas irán pasando, tendrán sus tiempos y en sus momentos oportunos se informarán las cosas que tienen que informarse. Por ahora, estoy 100% comprometido con la seguridad de mis compatriotas, con la seguridad de mis carabineros y por dar solución a los problemas de seguridad que es la prioridad de los problemas que aquejan a todas las personas”, enfatizó el general Yáñez.

En enero, el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armandáriz, ingresó la solicitud para levantar cargos en contra del jefe policial, que durante el llamado estallido social se desempeñaba como director de Orden y Seguridad de Carabineros.

“Yo de esos temas no me voy a pronunciar porque no me estoy involucrando en ello. Estos son temas que los ven otras personas y yo estoy preocupado 100% en los temas de seguridad que me corresponde como general director”, sostuvo el general director de Carabineros, al ser consultado por su estrategia de defensa.

En esa línea, reiteró su voluntad de trabajar en la institución “hasta el último día”. Consultado si enfrentará su formalización en el cargo o esperará que el gobierno le pida la salida, dijo que falta para eso y aseguró que tiene otras preocupaciones.

“Tengo hartas cosas más que preocuparme durante el tiempo. Viene el 27 de abril, que es el aniversario institucional. Hay un montón de proyectos en materia de seguridad que estamos sacando adelante, como la la primera piedra de este cuartel. Tenemos otras actividades con los carabineros, en otras comunas. Por lo tanto, falta mucho para eso y ahora lo que hay que enfocarse es en lo que a la comunidad le interesa, la seguridad de cada uno de nuestros compatriotas. Hay que buscar a los delincuentes, hay que buscar a aquellos que han matado al mayor Emanuel Sánchez Soto. Y obviamente esa es la prioridad en la cual me encuentro enfocado yo y todo mi equipo”, expuso.

“Yo mantengo que voy a trabajar hasta el último día, como lo he señalado siempre”, cerró.