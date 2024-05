General Ricardo Yáñez: “Yo no voy a ser una piedra en el zapato para mi institución”

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se refirió la noche de este martes a su futuro al mando de la institución, luego que el 7° Juzgado de Garantía de Santiago acogiera a fines de abril una solicitud presentada por la Fiscalía, aplazando hasta el 1 de octubre su audiencia de formalización.

El jefe policial está siendo investigado como autor de delitos omisivos de apremios ilegítimos y homicidio durante su gestión como encargado de Orden y Seguridad de Carabineros, en el contexto del estallido social.

En entrevista con Meganoticias, y consultado ante una eventual renuncia previo a su formalización, ratificó que “yo voy a trabajar hasta el último segundo, del último minuto, de la última hora y del último día en que esté en el cargo como general director”.

“Obviamente, y esto es una decisión muy personal que la tomaré en su minuto, llegará el momento en que yo decida dar un paso al costado y lo hablaré, tal como lo ha dicho el propio Presidente, con él cuando llegue ese minuto”, precisó.

Las declaraciones de Yáñez se enmarcan tras la postergada ceremonia de aniversario del Día del Carabinero, que se llevó a cabo durante esta jornada, y que originalmente estaba programada para el 27 de abril, pero que tras el homicidio de tres uniformados en Cañete, fue cancelada.

En el mismo contexto, aseguró que “yo no voy a ser una piedra en el zapato para mi institución, no me quiero transformar en un problema ni quiero tampoco contaminar a Carabineros de Chile”.

Respecto al proceso que se realiza en su contra, el general dijo sentirse “absolutamente inocente” y señaló que “es complejo que yo me pronuncie respecto a una investigación que está realizándose hacia mi persona, pero sí puedo decir que todo lo que hemos hecho, es absolutamente hacer uso de todas las instancias que el ordenamiento jurídico permite”.

Requerido por si hubiese hecho algo distinto durante el estallido social, el mandamás de Carabineros aclaró que “hicimos todo lo que podíamos hacer con las herramientas que el Estado nos había entregado, con los carabineros que la institución contaba, con un tremendo corazón, con un tremendo cariño por nuestro país”.

“Creo que los carabineros estuvieron a la altura de los desafíos, más allá de errores puntuales que pueden haber cometido, de excesos que pueden haber ocurrido y que están siendo investigados”, agregó.

FOTO: Aton.

“Instituciones como la nuestra no pueden ser utilizadas para las situaciones políticas”

Asimismo, calificó como “muy grave y muy complejo” que la figura del general director esté siendo utilizada por motivos que tienen que con la política y no con la institución. “Creemos que las instituciones como la nuestra no pueden ser utilizadas para las situaciones políticas y obviamente como institución nosotros vamos a utilizar siempre lo que la ley nos manda a hacer”, subrayó.

“El único valor que identifica a una institución como la nuestra es el verde de esperanza, de entrega a nuestros carabineros a lo largo de todo el país y de sus 97 años de historia. Somos obedientes, no deliberantes, estamos absolutamente sometidos y subordinados a la autoridad civil, pero tenemos muy claro dónde están nuestras convicciones y claramente el único mandante en instituciones es la ley y, por lo tanto, eso no cambia absolutamente en nada”, sostuvo.

Yáñez también tuvo palabras para la figura del “perro matapacos”, la cual consideró como “una ofensa muy grande”.

“Lo sufrimos mucho como institución. Muchos de nuestros carabineros que fueron víctimas de la violencia durante un momento complejo que vivió el país, claramente afectó a nuestros carabineros, a sus familias, a sus hijos”, reconoció.