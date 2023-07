Gobernador Díaz explica convenio con Horizonte Ciudadano y descarta “clientelismo en la entrega de recursos”

El gobernador Rodrigo Díaz abordó en una conferencia de prensa este viernes las investigaciones que desarrolla la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional del Biobío por convenios del Gobierno Regional (Gore) con la fundación de la expresidenta Michelle Bachelet Horizonte Ciudadano y la Fundación En Ti.

“Yo descarto clientelismo en la entrega de recursos. La situación de Democracia Viva está lejísimos de la situación en la Región del Biobío. Ahora, si hay algún tipo de problema en la materia, lo vamos a corregir, porque el dinero del Gobierno Regional no es para hacer clientelismo político, es para impactar en la vida de las personas”, enfatizó Díaz.

En las horas previas, la encargada jurídica del Gore, Karen Flores, hizo entrega de los antecedentes comprometidos a la Contraloría y el Ministerio Público. Al organismo fiscalizador se hicieron llegar documentos relativos a iniciativas de las fundaciones Procultura, Horizonte Ciudadano y En Ti. Al ente persecutor, en tanto, carpetas vinculadas a las últimas dos instituciones.

“He escuchado los últimos días cuestionamientos respecto de fundación Horizonte Ciudadano. En particular, se señala que, por haber trabajado bajo los gobiernos de la Presidenta Bachelet, eso hablaría de una vinculación política mía. Bueno, es un hecho público y notorio que trabajé de gobernador en su primer periodo y que luego la acompañé como intendente en su segundo gobierno. Desde su regreso al país (salvo un encuentro con gobernadores), no he tenido conversación con la Presidenta Bachelet. Es más, he estado bastante lejos de las votaciones en los últimos dos procesos electorales respecto de lo que ella ha propugnado”, expuso Díaz.

“No obstante, sí hemos aprobado una iniciativa en materia de niñez con esa fundación, como lo hemos hecho con otras 11 instituciones más (en infancia), porque dentro del programa de gobierno que tuve que presentar constatamos que habían vulnerabilidades en algunos sectores, uno de esos era niñez, y por eso hemos buscado colaborar con distintas entidades, algunas son nacionales y otras son regionales”, agregó el gobernador.

Fundación En Ti

“En relación al segundo caso que ha aparecido en los últimos días, que es el caso de la fundación En Ti, yo quisiera ser claro. El Gobierno Regional trabaja aproximadamente 3.000 iniciativas todos los años. Nosotros nos entendemos con ejecutores, con proponentes de iniciativas, no tenemos nada que ver con cómo esa entidad selecciona a las personas con que trabaja. Lo que sí tenemos es un criterio general: si lo que se ha comprometido se realiza, se verifica con supervisiones. Si lo que se ha hecho no corresponde a lo que se ha comprometido en la solicitud del proyecto, lo que hacemos es rechazar los gastos. Y si creemos, además, que hay una situación de carácter anómala, bueno, lo que hacemos es llevar, como lo decía anteriormente, los antecedentes o al Ministerio Público o a la Contraloría General de la República. En el marco de la auditoría que estamos realizando de todos los programas que trabaja el Gobierno Regional, esta es una situación que estamos analizando”, sostuvo.