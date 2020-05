Gobierno endurece el tono contra senador Quinteros: “Consideramos que tuvo una acción profundamente irresponsable, no solamente por el viaje”

“Como gobierno consideramos que (el senador PS Rabindranath Quinteros) tuvo una acción profundamente irresponsable, no solamente por el viaje, sino también por otros comportamientos que tuvo durante su participación en bastantes sesiones en el Senado”, dijo hoy la ministra vocera, Karla Rubilar.

En términos más duros que los empleados hasta ahora, la ministra Rubilar se refirió a la situación de Quinteros, quien fue el primer parlamentario en ser confirmado con Covid-19. Las críticas que recaen sobre el parlamentario socialista se fundan en que no esperó los resultados de su examen y abordó un avión en dirección a Puerto Montt.

El fin de semana, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, consultado por el mismo hecho, donde se hizo la comparación con un joven que viajó a Temuco y donde el gobierno se querelló, dijo: “Creemos firmemente y de buena fe en que el senador no tenía conocimiento del resultado cuando se embarcó en este vuelo a Puerto Montt, recordando que el examen se lo hizo de forma asintomática igual que otros senadores de la comisión de Salud para prevenir e identificar un potencial contagio”.

Hoy, Rubilar señaló que “la autoridad sanitaria ha iniciado un sumario sanitario para establecer las responsabilidades correspondientes que ha tenido el senador. Y también, y eso lo destacamos, la fiscalía ha iniciado de oficio una investigación penal a fin de determinar si el senador cometió un delito. Si corresponde sanción en cualquiera de las dos áreas, la tendrá como cualquiera persona de este país”.

“Independiente de la acción que haya cometido, por supuesto que esperamos que el senador se mantenga bien de salud”, cerró Rubilar.

Desde Interior, según reporteó este medio, se esgrimieron al menos cuatro razones por las cuales el gobierno no se querelló contra el senador socialista. Entre ellas están: porque no hubo dolo por parte del parlamentario; porque a diferencia de Tomás León, que viajó de Santiago a Temuco, Quinteros no tenía orden de cuarentena por resolución sanitaria; porque ya se inició un sumario sanitario por la Seremi de Salud y porque el Ministerio Público abrió una investigación.