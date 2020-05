¿Por qué el gobierno no se querelló contra el senador Rabindranath Quinteros?

El viernes, apenas se conoció la noticia de que el senador Rabindranath Quinteros (PS) dio positivo al Covid-19, se encendieron las alarmas en La Moneda por tres razones: porque había participado días antes de una reunión con el Presidente Sebastián Piñera; por la extensión que el virus podría tener en el Congreso y, por ende, hacia autoridades de gobierno; y, en tercer lugar, qué medidas tomaría Interior luego que se conociera que el parlamentario viajó en avión sin esperar los resultados del PCR para ver si tenía coronavirus.

Así, en La Moneda despejaron lo primero argumentando que el Mandatario arrojó negativo al virus y aseguraron que se tomaron todos los resguardos durante la cita, mientras que lo segundo sigue en evaluación y varias autoridades se encuentran en cuarentena preventiva. En lo tercero, en tanto, durante el fin de semana en Interior comenzaron a analizar los antecedentes. Esto, porque según algunos en el gobierno la situación de Quinteros, en la práctica, era similar a cuando un joven de 29 años viajó a Temuco sin esperar el resultado de la prueba de coronavirus, razón por la que el Ministerio del Interior decidió querellarse el 14 de marzo, argumentando infracción de las reglas higiénicas o de salubridad y por poner en riesgo al resto de la ciudadanía.

Sin embargo, a la hora de evaluar ambos casos, en Interior transmitieron al menos cuatro razones para no avanzar en una querella contra el senador: que no hubo dolo por parte de Quinteros; que a diferencia del joven Tomás León, que viajó de Santiago a Temuco, el parlamentario no tenía orden de cuarentena por resolución sanitaria; que ya se inició un sumario sanitario por la Seremi de salud y que el Ministerio Público abrió una investigación.

“No tenemos ninguna evidencia de que haya habido dolo en el senador”, dijo el ministro de Salud, Jaime Mañalich, en un punto de prensa durante el fin de semana para justificar la postura de La Moneda, añadiendo que “creemos firmemente y de buena fe en que el senador no tenía conocimiento del resultado cuando se embarcó en este vuelo a Puerto Montt”.

En ese sentido, en Interior sostienen que si bien creen que el senador Quinteros fue “muy irresponsable”, la querella hubiese procedido si es que él hubiese viajado sabiendo que era Covid-19 positivo, recalcando que esa acción judicial es un instrumento penal que “se usa en casos calificados”. Además, destacan que la fiscalía inició de oficio la indagatoria y que ahora queda esperar.

En ese sentido, fuentes de gobierno recalcan que, una vez que avance el sumario y la investigación, verán si se justifica que el gobierno se involucre presentando alguna acción judicial adicional. Esto, dicen las mismas fuentes, dependerá de si se comprueba que hay alguna conducta dolosa o que no haya tomado ningún tipo de resguardo cuando viajó en el avión, entre otras materias.

¿Evitar un conflicto con la oposición?

En La Moneda evitan poner como uno de los argumentos para no presentar una querella el hecho de no querer tensionar las relaciones con la oposición o la relación que hay entre La Moneda y el parlamentario.

Sin embargo, algunos en el Ejecutivo reconocen que no era “conveniente” reaccionar frenéticamente en contra de un senador sin tener todos los antecedentes. Esto, porque Quinteros, además, es vicepresidente del Senado. De todas formas, recalcan que el parlamentario cometió un error al viajar sin esperar el resultado del PCR.