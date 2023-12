Gobierno festeja Janucá en La Moneda con acto que recordó a los 130 secuestrados por Hamas

Este viernes, en el Palacio de La Moneda, el gobierno celebró la festividad judía de Janucá, actividad encabezada por distintos ministros y, donde además se hizo un homenaje a las 130 personas que se mantienen secuestradas por el grupo Hamas desde el pasado 7 de octubre, cuando atacaron distintas localidades de Israel.

La festividad fue encabezada por los ministros Álvaro Elizalde (Segpres) y Alberto Van Klaveren (Relaciones Exteriores), el capellán judío de La Moneda, rabino Eduardo Waingortin y la presidenta de la Comunidad Judía de Chile, Ariela Agosin, quien llevaba puesto un vestido que tenía bordados los nombres de los secuestrados por el grupo extremista.

En medio del acto, que se hizo en el Patio Las Camelias, se simbolizó la ausencia de las víctimas secuestradas dejando una serie de sillas vacías, donde además se colocaron sus nombres y una fotografía con sus rostros.

El ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, aseguró que “Janucá nos encuentra en un momento triste y, por eso, es importante que las luces que enciende el mundo judío traigan luz”, agregando que “condenamos los hechos que dieron origen a esta violencia y decimos con fuerza que esto no puede dar paso a actos de antisemitismo, ni a ninguna forma de discriminación”.

A su vez, el canciller Alberto Van Klaveren destacó que los judíos en el país son “una comunidad que ha hecho un aporte muy relevante, que tiene una presencia en todas partes y también aquí en La Moneda”.

Desde la Comunidad Judía en Chile, Ariela Agosin, señaló que “las velas de Januca nos iluminan en estos difíciles momentos, a la vez que nos hacen recordar su historia y sus milagros”.

Agosin recordó que “hoy, lamentablemente, estamos viviendo uno de esos desafíos. El 7 de octubre, el pueblo judío sufrió un ataque brutal perpetrado por los terroristas de Hamas. Esta masacre, la peor desde el Holocausto, no puede ser olvidada”.

La representante de la comunidad judía en Chile manifestó que “me quiero detener en los derechos de las mujeres. Cientos de mujeres de todas las nacionalidades fueron secuestradas desde Israel, violadas, mutiladas, quemadas vivas, sus cuerpos exhibidos. Sin embargo, organismos nacionales no gubernamentales e internacionales que deben velar por sus derechos, guardaron silencio y, recién, después de dos meses, empezamos a escuchar algunas voces. Como mujer, esto no sólo es doloroso, no puedo aceptarlo”.

Durante la actividad también estuvieron presentes las ministras de Minería, Aurora Williams, y de Ciencias, Aisén Etcheverry; además del subsecretario de Derechos Humanos, Xavier Altamirano y la ministra subrogante de Hacienda, Heidi Berne. Asimismo, concurrieron diversos parlamentarios, autoridades interreligiosas y representantes diplomáticos.

La festividad de Janucá recuerda el heroísmo de los macabeos, que antes de la era cristiana, derrotaron a los griegos que intentaron imponer sus creencias en la tierra de Israel. Janucá, también llamada la Fiesta de las Luces, relata que cuando los macabeos recuperaron el Templo de Jerusalén encontraron una pequeña cantidad de aceite que, aunque alcanzaba solo para un día, permitió encender el candelabro de ese lugar durante ocho días consecutivos.

Durante el acto, también se entregó el reconocimiento Espíritu Maccabí -tradición de Janucá- el cual recayó en Danny Garcovich, padre de Loren Garcovich, asesinada el 7 de octubre en Israel junto a su marido.